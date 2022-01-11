時代力量公布第2波提名 「差9票當選」正妹候選人再參戰
繼上周公布首波縣市議員提名名單後，時代力量今（11）日再度進行公布第二波縣市議員提名名單。著重區域集中在台中、彰化地區，除了5名縣市議員候選人外，另於台中提名1名里長候選人，以及彰化提名一名鄉鎮市民代表候選人。而其中較令外界印象深刻的，則為2018年曾經參選台中市議員，最終僅差9票當選的吳佩芸。
記者丁上程／台北報導
2022-01-11 11:48:40｜2022-01-11 12:00:07
時代力量今日上午公布第二波縣市議員提名候選人，其中多數著重在台中地區。其中台中第四選區（后里、豐原）提名曾經在台中地下道發起便條紙聲援香港活動、時力后豐區主任傅智恒；第八選區（北屯）則提名時力北屯區主任江冠頫；第十三選區（大里霧峰）則由時代力量該區主任鄒明諺被提名參選。
至於台中第七選區，則由2018年議員選戰中，在該區以9票之差落敗的吳佩芸再披時力戰袍投入選戰。落敗後吳佩芸也積極加入時代力量黨中央運作，除了擔任黨中央秘書長與發言人外外，更於2020年立委選戰，名列不分區立委名單之中。
此外與第一波提名較為不同的是，這波提名中也分在台中及彰化，各提名了一席里長及鄉鎮市民代表。分別於潭子區栗林里推薦與黨主席陳椒華熟識且同齡的吳銘麟參選，以及在彰化秀水第一選區推薦陳昀志參選鄉鎮市民代表。