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影／印尼人上廁所都不用衛生紙？在台印尼人現身說法曝

▲長期住在台灣的印尼人李音杰 （In J），特別拍攝影片想告訴對印尼文化有興趣的觀眾，外國人對印尼難以得知的文化差異和禮節。（圖／翻攝自影片）
▲長期住在台灣的印尼人李音杰 （In J），特別拍攝影片想告訴對印尼文化有興趣的觀眾，外國人對印尼難以得知的文化差異和禮節。（圖／翻攝自影片）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-31 10:00:00

《四方報》報導，印尼人上廁所為什麼不用衛生紙呢？還有什麼特別的習慣，是台灣人比較不知道的嗎？長期住在台灣的印尼人李音杰 （In J），特別拍攝影片想告訴對印尼文化有興趣的觀眾，外國人對印尼難以得知的文化差異和禮節。 

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在打招呼方式上，印尼人偏好握手打招呼，印尼人如果伸出右手，要同時伸出右手去跟對方握手，會是有禮貌的行為，如果印尼人伸出手而對方沒有握手的話，是一個非常不禮貌的行為。再來是吃米飯時，印尼人偏好用湯匙跟叉子，只有吃麵會用筷子。另外，印尼的店家跟台灣店家比不太「善良」，音杰說如果你拿一千塊去買幾十元的商品，店家會拒絕販售，或是請你去銀行找錢，跟台灣店家還是會找錢的禮貌不太一樣。 

最後，印尼人普遍都不喜歡走路，即使離便利商店只有5分鐘的路程，依然會習慣騎腳踏車、騎機車或開車。最後則是印尼人為什麼上廁所後不用衛生紙呢？答案就在影片中！透過音杰的影片，可以知道許多印尼人不會說的小習慣，受益無窮。 

李音杰是一名住在台灣的印尼新二代，曾在台灣、新加坡、馬來西亞和印尼拍攝過廣告，精通多個語言，也曾當台灣導遊。目前他在Instagram上有超過2.4萬名粉絲，人氣十分高。 

有的沒的IN J 簡介｜ 

追蹤Instagram：inj_mrcomedy711 

追蹤臉書：李音杰 -In J 


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