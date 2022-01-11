天冷被子怎麼蓋最暖？日本專家教「這招」 試過熱到冒汗
中央氣象局今（11）日發布低溫特報，今日起至14日受到強烈大陸冷氣團影響，今明兩日全台氣溫恐下探10度。冷爆的天氣被毯怎麼蓋才暖？《Social Lab社群實驗室》追蹤近半年內「被毯」的網路聲量，分析網路上討論度最熱烈的被毯材質及選購因素。其中羽絨被的討論度最高，而近年火速紅起來的石墨烯被也很受關注，擠入前5大熱門排行。另外，如果太冷想多加幾條被子保暖，要怎麼蓋才真的有效果？日本專家建議把毯子鋪在床墊上，身上再蓋羽絨被，上面有被子保暖，底下有毛毯接收熱度，整體保暖效果最佳。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-11 12:25:49｜2022-01-11 13:53:21
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤發現，在網友熱議的被毯材質話題中，依然以羽絨被的熱度最高，佔據網路聲量冠軍。網友大推羽絨被除了蓬鬆保暖，另一優勢則是重量較輕、少塵蟎。保暖性同樣極佳的羊毛被，網路聲量位居第二，大多都與「羊毛料保養」請益問題有關，不少民眾擔心羊毛被在水洗或烘乾後會縮水變形。
此外，天絲被、絨毛被分居第三、四名，近年開始流行的石墨烯被，在通路大力宣傳及藝人代言加持之下，石墨烯被開始受到市場關注，保暖、不厚重的特性漸獲民眾好評，網路聲量擠上第5名。
進一步分析消費者對於被毯的選購關鍵，最看重的部份依然是價格、CP值，希望能選到符合需求且價格相對平實的被毯。另一重點則是被毯的使用舒適度，是否親膚、輕薄透氣，或者是不是適合過敏族群等，尤其對小孩來說，不透氣的被毯蓋起來特別不舒服，容易影響睡眠。此外，被毯的花色、圖案也會影響民眾購買欲望，尤其聯名款式或特殊花紋經常引起討論。
今明兩日低溫恐跌破10度，一件被子感覺蓋不暖，日本專家也分享被毯溫暖蓋法。根據日本東海電視台詢問一名專門研究睡眠的中山明峰醫師表示，同時蓋羽絨被及毛毯時，不同蓋法會有不一樣的保暖程度。羽絨被需要感應人體溫度，直接接觸人體的保暖度最好，所以若是在羽絨被下蓋毛毯，反而阻斷感熱特性，應在羽絨被外層加毛毯，才能使被子內的溫度提高。或是把毛毯鋪在床鋪上，身上蓋羽絨被保暖，底下有毛毯接收熱度，保暖效果最佳。