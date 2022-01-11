COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

縣市首長選舉時代力量不缺席！陳椒華：新竹、屏東機率高

▲時代力量黨主席陳椒華（後排中）11日表示，目前將積極勸進邱顯智投入鮮竹選戰，至於屏東縣長目前也是參選人參戰意願五成以上的狀況。（圖／記者丁上程攝，2022.01.11）
▲時代力量黨主席陳椒華（後排中）11日表示，目前將積極勸進邱顯智投入鮮竹選戰，至於屏東縣長目前也是參選人參戰意願五成以上的狀況。（圖／記者丁上程攝，2022.01.11）

記者丁上程／台北報導

2022-01-11 12:41:04

時代力量今（11）日上午召開第二波提名記者會，相較上周提名候選人集中在北部，這週的提名則多為台中及彰化候選人。而有消息指出，由柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，打算在台中推出市長候選人。至於同為第三勢力的時代力量是否也也有提名的準備？對此黨主席陳椒華指出，現階段都交由台中市黨部主委努力中，不過陳也透露，目前參選機率超過五成的有屏東縣，也在積極勸進立委邱顯智投入選戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對台中市長選戰，民眾黨台中市黨部昨日表態，地方上屬意台北市副市長蔡炳坤及立委高虹安二選一出戰台中市長，希望能發揮「母雞帶小雞」的效果，進而帶動市議員選情。不過同為第三勢力的時代力量，外界也關注是否有意投入台中市長選舉？對此黨主席陳椒華表示，針對台中市長的人選，目前市黨部主委正在積極徵詢各方人士，目前都在持續洽談當中。

不過談到縣市首長候選人，陳椒華也透露，上禮拜大家有問到新竹市的部分，「時代力量這邊會持續鼓勵邱委員，他在地紮根接地氣努力非常多年。」陳椒華說，其他縣市的部分，接觸候選人有五成以上意願的，「大概屏東縣比較有機會。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀