縣市首長選舉時代力量不缺席！陳椒華：新竹、屏東機率高
時代力量今（11）日上午召開第二波提名記者會，相較上周提名候選人集中在北部，這週的提名則多為台中及彰化候選人。而有消息指出，由柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，打算在台中推出市長候選人。至於同為第三勢力的時代力量是否也也有提名的準備？對此黨主席陳椒華指出，現階段都交由台中市黨部主委努力中，不過陳也透露，目前參選機率超過五成的有屏東縣，也在積極勸進立委邱顯智投入選戰。
記者丁上程／台北報導
2022-01-11 12:41:04
針對台中市長選戰，民眾黨台中市黨部昨日表態，地方上屬意台北市副市長蔡炳坤及立委高虹安二選一出戰台中市長，希望能發揮「母雞帶小雞」的效果，進而帶動市議員選情。不過同為第三勢力的時代力量，外界也關注是否有意投入台中市長選舉？對此黨主席陳椒華表示，針對台中市長的人選，目前市黨部主委正在積極徵詢各方人士，目前都在持續洽談當中。
不過談到縣市首長候選人，陳椒華也透露，上禮拜大家有問到新竹市的部分，「時代力量這邊會持續鼓勵邱委員，他在地紮根接地氣努力非常多年。」陳椒華說，其他縣市的部分，接觸候選人有五成以上意願的，「大概屏東縣比較有機會。」