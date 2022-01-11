冬天皮膚乾燥脫皮好煩！保養3大重點「這件事」千萬別做
到了冬天，不少民眾都面臨肌膚乾燥問題，《Social Lab社群實驗室》追蹤近三個月民眾對於「肌膚困擾」話題的網路聲量表現，分析秋冬最受熱議的五大肌膚困擾網路聲量排行，第一名就是「乾燥脫皮」，其次則是「痘痘粉刺」、「過敏」，以及「皺紋細紋」跟「眼袋黑眼圈」。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-11 15:43:00｜2022-01-11 16:03:04
網路聲量調查發現，不少民眾會因為秋冬季節轉換，開始在網路上搜尋相關的「皮膚乾燥、脫皮」議題，恩主公醫院皮膚科醫師王綺嫻也分享冬季保濕三大重點，從日常的臉部清潔、保養一直到外出防曬都應該注重，做錯一個小步驟可能就會讓肌膚更加乾燥、脆弱。
清潔-熱水洗臉越洗越敏感
冬天天氣冷，不少民眾直覺反應就會想要使用熱水洗臉，但是醫師提醒，這樣清潔方式反而會讓肌膚更敏感，冬天天氣乾冷，建議民眾早上可以用清水洗臉即可，才不會過度去除臉上的天然油脂。
保養-日常保濕、加強鎖水
醫師強調，冬天乾冷的氣候，臉上水分會揮發，建議民眾在保養程序上，不能僅靠單一化妝水或是狂敷面膜來保濕，適度可以考慮使用像是堅果籽油等天然成分的油類，加強冬天的鎖水。保濕乳液的挑選上也可以觀察是否為半固態，才是有添加油類、保濕鎖水效果較好的。
防曬-例行公事、全年無休
另外三大關鍵中的最後一點，醫師強調，很多人會因為到了冬天就不做防曬，但是紫外線的傷害是全年無休的，建議民眾出門還是要防曬，冬季紫外線沒這麼強烈，可以不用頻繁補防曬，或是使用有防曬係數的粉餅即可。