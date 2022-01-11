前立委龐建國墜樓身亡 凌晨最後發文曝：不公不義的台灣
前國民黨立委龐建國，今（11）日早上，驚傳在內湖住家墜樓身亡，享壽68歲。而前立委蔡正元，也在臉書上曝光了龐建國於凌晨在LINE群組傳來的最後發文，只見龐建國說到，「不公不義的台灣，我生不如死！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 13:01:18｜2022-01-11 13:09:02
據了解，龐建國疑似於11日凌晨墜樓，上午住戶紛紛出門後才發現，急忙通報警消，之後才確認其身分是前立委龐建國。蔡正元分享了龐建國凌晨的最後LINE訊息，感嘆表示「哀！龐建國兄，多年好友龐建國，在今晨4:38突然在群組上傳訊息說，『不公不義的台灣，我生不如死！』突然又驚聞他在今晨七點墜樓身亡！哀哉！」
龐建國死訊震驚外界，據傳龐建國疑似罹癌，久病心情不佳，近期情緒出現波動，疑似因而輕生，讓結婚20年的妻子、前主播邱秀珍也十分震驚。但警方目前還在相驗釐清死因，詳細狀況仍待進一步調查。
回顧龐建國個人生涯，最早是接受新黨徵召，當選台北市議員，接著曾以無黨籍身份再度當選議員，之後加入親民黨，於2001年當選台北市立委。並於2004年，擔任連戰宋楚瑜全國競選總部發言人，最後加入國民黨，曾擔任郝龍斌競選台北市長時的競選總部後援會執行副總幹事。
不過2008年出任總統馬英九的海基會副秘書長職務時，因失言風波黯然退出第一線，隨後淡出政壇，轉去中國文化大學擔任教職。（編輯：倪浩軒）
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