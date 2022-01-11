COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

前立委龐建國墜樓身亡　凌晨最後發文曝：不公不義的台灣

▲前立委龐建國今（11）日驚傳墜樓，凌晨在LINE群組的最後發文曝光，寫下「不公不義的台灣，我生不如死」。（圖／翻攝自蔡正元臉書）
▲前立委龐建國今（11）日驚傳墜樓，凌晨在LINE群組的最後發文曝光，寫下「不公不義的台灣，我生不如死」。（圖／翻攝自蔡正元臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 13:01:18｜2022-01-11 13:09:02

前國民黨立委龐建國，今（11）日早上，驚傳在內湖住家墜樓身亡，享壽68歲。而前立委蔡正元，也在臉書上曝光了龐建國於凌晨在LINE群組傳來的最後發文，只見龐建國說到，「不公不義的台灣，我生不如死！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，龐建國疑似於11日凌晨墜樓，上午住戶紛紛出門後才發現，急忙通報警消，之後才確認其身分是前立委龐建國。蔡正元分享了龐建國凌晨的最後LINE訊息，感嘆表示「哀！龐建國兄，多年好友龐建國，在今晨4:38突然在群組上傳訊息說，『不公不義的台灣，我生不如死！』突然又驚聞他在今晨七點墜樓身亡！哀哉！」

龐建國死訊震驚外界，據傳龐建國疑似罹癌，久病心情不佳，近期情緒出現波動，疑似因而輕生，讓結婚20年的妻子、前主播邱秀珍也十分震驚。但警方目前還在相驗釐清死因，詳細狀況仍待進一步調查。

回顧龐建國個人生涯，最早是接受新黨徵召，當選台北市議員，接著曾以無黨籍身份再度當選議員，之後加入親民黨，於2001年當選台北市立委。並於2004年，擔任連戰宋楚瑜全國競選總部發言人，最後加入國民黨，曾擔任郝龍斌競選台北市長時的競選總部後援會執行副總幹事。

不過2008年出任總統馬英九的海基會副秘書長職務時，因失言風波黯然退出第一線，隨後淡出政壇，轉去中國文化大學擔任教職。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀