高端疫苗獲泰國認可　外交部：續爭取國產疫苗獲國際認證

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外交部指出，為防控Omicron變種病毒株的傳播，泰國政府原針對來自包含我國在內的63國完整接種疫苗旅客入境免隔離（Test & Go）的措施，已於前年12月22日暫停實施。外交部提醒有意前往泰國的國人應事先瞭解相關規定，以免影響自身權益。外交部將持續與各國溝通協調，秉持科學客觀的防疫精神，爭取我國產疫苗取得廣泛的國際認證，促進國人赴海外商旅的權益及便利。
針對帛琉出現入境確診者案例，是否會影響台帛旅遊泡泡？外交部表示，有關自關島入境帛琉旅客出現確診者的事件，將持續密切掌握帛琉疫調情形。根據外交部掌握，相關案例皆為境外移入，並受到帛琉衛生機關密切管控及追蹤，目前尚無社區感染情形。
外交部強調，台帛安全旅行圈的推動，向來以維護台帛雙邊國民的防疫安全及健康為最優先考量。外交部將與指揮中心持續密切掌握帛琉疫情發展，滾動式檢討台帛安全旅行圈相關配套措施，維繫雙向人員往來的安全與便利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。