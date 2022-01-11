黃珊珊參選不用入黨？柯文哲：她也沒用到民眾黨太多資源
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今（11）日前往立法院參與民眾黨團舉辦的永續台灣經濟論壇。會前接受媒體訪問時，被問到副市長黃珊珊目前接棒參選台北市長意向明顯，不過至今未加入民眾黨，引發部分黨內人士反彈。對此柯文哲表示，黃珊珊到目前為止沒用到什麼黨內資源，且也並不覺得市長等級的選舉一定要涉及黨籍問題。
記者丁上程／台北報導
2022-01-11 13:42:41｜2022-01-11 14:11:43
柯文哲表示，他認為市長層面與立法院或總統層面不同，「立委或總統因為有涉及到國家定位與意識形態，因此需要牽涉到黨籍問題。」柯文哲說，不過一般來說市長還是比較注重在民生生活，因此選市長等級的選戰，不一定要涉及到黨籍，「就像大阪、東京、首爾等大都市，在市長選舉反而是『去政黨化』的現象。」
至於民眾黨內北市議員初選，其中士林北投區傳出可能提名兩席，讓市府前副發言人「學姊」黃瀞瑩與觀傳局前局長陳思宇都能參選。對此柯文哲表示，北市主委林國成有表示希望能保有彈性，能夠提名一至兩席，「我也告訴他當然可以因地制宜，畢竟選戰是打勝仗為主，但也要給指揮官最大彈性」，並表示黨內會再討論。