截圖曝光！BY2閨密控李靚蕾買水軍抹黑　猛戳國籍這痛點

BY2和李靚蕾的正宮與小三之戰，戰火越演越烈，BY2工作室親自下戰場，在微博標註李靚蕾帳號，喊話等了21天都沒等到，要她趕緊交出王力宏和Yumi出軌證據給員警之後，閨密「做個小孩007」今（11）日凌晨再度出手，秀出網友提供截圖，指蕾神收買水軍攻擊BY2，心疼好友被抹黑。





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▲By2妹妹Yumi孫雨捲入王力宏醜聞風波，去年被迫消失在綜藝節目。（圖／翻攝Yumi孫雨IG、Miko孫涵微博）

▲BY2閨密出示截圖，指控李靚蕾買水軍。（圖／翻攝做個小孩007）

依照「做個小孩007」出示的截圖，有網友在群組裡詢問有人願意接下宣傳工作，在網路論壇上攻擊BY2，指責他們浪費警力和公共資源，文案方向是「新加坡人不要蹭中國員警熱度」、「蕾神是好心放王孫一馬」，以國籍分歧為攻擊點，而且還要求中立、自然點，不要被看出是水軍。





BY2閨密透露，這些內容是網友投稿，極盡諷刺地說：「幸好睡得晚，不然要錯過一場好戲。嗯嗯，半夜加班辛苦了，賺得是辛苦錢，活整得很不錯！挺自然的！可以加雞腿。」歡迎網友舉報蕾神買水軍之事。她也向娛樂營銷號喊話，「真好，比起躲在鍵盤後沒有認證的李，告起來方便多了」，簡直火力全開。





▲BY2閨密出示網友提供的截圖，指李靚蕾買水軍攻擊BY2。（圖／翻攝做個小孩007微博）

▲BY2閨密曬出截圖，指BY2的新加坡國籍被攻擊。（圖／翻攝做個小孩007微博）

▲BY2向李靚蕾宣戰後，在網路上受到不少攻擊。（圖／翻攝做個小孩007微博）

而BY2因為被蕾神出錘後，演藝工作全面停擺，索性跟李靚蕾槓起來，喊話人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於你造謠毀謗一事的刑事調查與追究」，並強調正義也許會遲到，但絕不會缺席！但至今李靚蕾尚未回應。



