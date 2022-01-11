美女族譜公開！母胎女神比全智賢宋慧喬美 理由無法反駁
南韓女星金喜善，2017年在節目《認識的哥哥》中自認比金泰希、全智賢、宋慧喬漂亮，理由為後輩都是「繼承我世代（美貌）的朋友們」，遭希澈虧「是大韓民國美女族譜」，一番話近日再受網友討論，坦言：「要這樣說的話，真的無法反駁！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-11 14:00:22
《認識的哥哥》第66集「世界最美美女大賽」中，請到金喜善擔任嘉賓，主持人姜虎東透露節目做的調查，金喜善是當時整形外科醫生選出的「第一名美女」，再綜合製作人、記者、攝影師、藝人的票選，也認為金喜善是「現實裡最美第一名」。
部分主持人表態不同意見，提出金喜善、金泰希、全智賢等3人「誰最漂亮」票選，甚至加碼宋慧喬選項，但金喜善自始至終認為「是我」，她解釋：「三位都非常有魅力，人也非常好，是繼承我這一代（美貌）的朋友們....」希澈恍然大悟表示：「原來是大韓民國美女族譜！」一番效果逗樂全場。
眾人結束玩笑話，主持人坦言，在他們年代的藝人眼中，金喜善確實是少數稱得起女明星的藝人，「如果她出現，大家都會想看她一眼」；該橋段近日再被網友拿來討論，直言金喜善（1993年出道）確實比金泰希（2000年出道）、全智賢（1997年出道）、宋慧喬（1996年出道）早出道，而她當年真的很美，甚至獲封「南韓第一美女」、「母胎女神」等封號，實在無法反駁金喜善的美貌。