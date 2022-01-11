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廠商曝傳產高科技缺工2000人！勞動部回應失聯移工問題

▲現今傳統及高科技產業就業人口缺乏，其中大發工業區的缺工就高達約2000人。（示意圖／Pixabay）
▲現今傳統及高科技產業就業人口缺乏，其中大發工業區的缺工就高達約2000人。（示意圖／Pixabay）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-11 17:41:00

《四方報》報導，全球疫情持續延燒，我國缺工問題加劇，而高雄市面臨產業轉型，再加上少子化趨勢，現今傳統及高科技產業就業人口缺乏，其中大發工業區的缺工就高達約2000人。立委林岱樺在10日邀請百名廠商代表及勞動部長許銘春等官員舉行座談會，會中有廠商指出外勞逃逸嚴重、台灣缺工以及移工變移民的政策延宕，恐讓未來經濟發展和就業人口比例失衡，提出議題希望政府能重視。 

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民進黨籍立委林岱樺於10日上午在大發工業區舉辦「反映缺工、勞工政策」座談會，會中邀請大發工業區廠商、勞動部部長許銘春、勞力發展署署長蔡孟良等人與會。 

上峰塑膠工業公司廠商吳德霖表示，「逃逸外勞嚴重，每年約有10萬人，希望政府能好好重視這塊，生活周遭碰到逃逸外勞問題越來越多，落跑後變黑戶甚至成治安問題，甚至防疫破口，政府變成退而求其次。」 

有興國際股份有限公司總經理余易蒼指出，投資台灣是這幾年政府的德政，回來很多台商，但確實也因為疫情，造成缺工問題，余易蒼表示，外勞2萬5200加上就業經費、贊助費、勞健保，可能超過3萬2000元，會比本國員工更高的聘僱成本，希望贊助費2500能往上調整至6000元，以及聘僱移工的上限調整至50％。還有廠商提出，指就業人口缺工是否能考量讓表現良好的受刑人也能導入市場，移工變移民的政策放寬等建議。  

林岱樺允諾會建議行政院盡速將移工變移民政策定案，她並指出，對於部分產業台灣缺工的情形，希望勞動部在防疫能做得好的情況下，3到5年內一次補足，並將移工比例調整到50％。 

勞力發展署署長蔡孟良在座談會上回應，「逃逸外勞的問題，過去和移民署和國安團隊以及憲兵隊都在抓失聯移工，也有查緝獎勵金，目前確實因疫情，怕加強查緝造成破口，但未來仍會加強查緝。」 

「逃逸移工比例已逐年改善，只是疫情期間偏高，會和移民署協議，如何加強查緝；此外，過去查到逃逸移工，一案不論人數多寡，非法雇主被查獲可罰15萬至75萬元，但勞動部近日已修正罰則，未來只要查緝一個失聯移工，一個人頭就罰15萬至75萬，此版本已送行政院審核。」 

勞動部長許銘春則指出政府已在研究移工變移民的政策，在她上任以來，幾乎每一場業界座談都提出建議是否能延長，但延長還要修法，勞動部已著手修正，基本上6年達一定的技術和薪資門檻，看是否不用修法即可轉換身分留下來，但也不能讓他們一輩子都做特工，因技術門檻要跨部會審議，最快3月底以前會呈報行政院。 


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