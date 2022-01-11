龐建國墜樓前怨不公不義 羅智強：我也曾有過最糟的念頭
針對前立委、文化大學教授龐建國今（11）日上午於住家墜樓身亡，國民黨北市議員羅智強表示，自己也曾因為不公不義，在腦中升起最糟的念頭。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-11 14:05:32｜2022-01-11 14:06:25
對於龐建國身亡消息，羅智強發文表示，他認識龐建國多年，雖無深交，但一直很欣賞他的正義感以及對時局的宏觀分析，但等在黑暗之後的必是光明，只要社會有不公義的地方，奮鬥就絕不止息，制衡是一條沒有盡頭的路，越是挫敗，代表肩膀上的責任更重。
羅智強表示，2014年兩袖清風、不貪不取的自己竟被抹黑為頂新門神，又被追殺多年、名譽全毀、生涯路斷，眼前一步盡是黑暗，當時的自己是何其的憎憤「不公不義」。因此，他也曾在腦中升起最糟的念頭，但最後支撐我的正是「不公不義」這四個字，我發誓絶不向「不公不義」臣服，必和不公不義」戰到最後一刻。
羅智強說，今日看到龐建國的消息，感到震驚、難過又不捨，「願龐老師安息天國，而龐老師的正義感，就留給我們為他扛起，繼續努力」。
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