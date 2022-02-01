海空戰力提升預算　學者：打造火力島嚇阻共軍犯台

因應中國軍事威脅，行政院編列2372億餘元「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，在全案刪減3.1億元，並要求國防部每年至少須赴立法院相關委員會報告執行進度1次後，上月11日立院臨時會三讀過關。學者表示，這是向國際社會展現我國自我防衛的決心，藉由精準武器打造「火力島」嚇阻共軍犯台。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-01 13:00:00
國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲受訪指出，預算通過是向國際展向自我防衛的訊號，海空特別預算中值得注意是反艦、防空飛彈等精準彈藥與反制性武器的採購，對於規模比較有限的我國能夠達到建構不對稱戰力的需求，因為精準彈藥造價比較低、數量高，可以分散部署，若不幸台海發生戰爭，中共勢必進行三棲登陸，能夠大幅減少共軍在軍事上的優勢，嚇阻中共躁進犯台。
蘇紫雲指出，797億購買岸置反艦飛彈最為重要，因為能夠抵銷中共的登陸船團，在三棲登陸中，三棲船團能投送重裝部隊；天弓三型防空飛彈系列對於抵銷中國的第四代機與第五代機優勢起到助益。
蘇紫雲表示，海軍向美國爭取魚叉反艦飛彈，搭配國產雄二、雄三反艦飛彈與雄三增程型反艦飛彈，組合起來的戰力讓敵軍難以進行電子反制；國軍將具備陸射、空射、水面與潛射發射能力，若是從陸基發射具備多點發射、同時到位的能力，在戰略上能讓台灣扮演「不沈的神盾艦」，可以四處部署的飛彈發射車能將台灣打造成「火力島」，時間緊迫先投資精準彈藥，未來建軍目標再強化戰機等新一代載具。