台股守住18200點 金融股強勢反彈、疫情概念股綠油油
台北股市今（11）日走勢震盪，開盤漲27.16點，但沒多久來到盤下最低18135點，午盤時間又來到盤上，尾盤幾度上下平盤，終場漲48點，收在18288點，漲幅0.26%，成交金額新台幣3027億元。權值股台積電盤中拉抬，尾盤漲8元，來到今日最高651元。而今日盤面焦點為金融股，一片紅通通。但疫情概念股失靈，恆大、毛寶、亞諾法、康那香都跌停。
記者許家禎/台北報導
2022-01-11 14:10:33｜2022-01-11 14:18:25
台股今日終場漲48點，收在18288點，漲幅0.26%，成交金額新台幣3027億元。權值股台積電盤中拉抬，尾盤漲8元，來到今日最高651元。其他，聯發科跌逾1%，收在1080元。南亞科也跌超過1%。至於宏達電跌9%，來到72.3元。不過，友達漲1.5%表現亮眼。
今日盤面焦點為金融股，其中高雄銀奔漲停，富邦金拿下金控每股獲利王，今股價強勢漲4%多。國泰金與中信金則漲超過3%，開發金漲5%以上。另外，玉山金、元大金、兆豐金、第一金、台新金、新光金、永豐金、合庫金則漲1到2%多。
至於昨日強勢的疫情概念股，今日綠光罩頂，包括恆大、毛寶、亞諾法、康那香都跌停。富邦媒、南六、網家、雃博、基亞也跌4到5%多。