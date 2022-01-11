高標防護校園　鄭文燦：一人確診全校停課14天

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鄭文燦表示，中壢有2國小各有一位學生（案17504、17505）確診，因此全校停課14天至1月23日，期間安排停課不停學，以線上教學方式進行。其中，案17504擴大匡列採檢239人、案17505 擴大匡列採檢469人，全數陰性;另外，中壢有2所國中、龜山1所國中，因有同學家人確診，全校預防性停課一天，經採檢結果，同住家人染疫的學生結果都是陰性，因此三校恢復上課。
另案17507為居服員乾妹妹，經職場擴大採檢，中央疫情指揮中心昨晚證實有一位同事確診，其同住小孩就讀中壢某國小，該校今日也緊急預防性停課一天，待下午採檢結果出爐後，再決定明天是否復課。
鄭文燦指出，機場擴大全部篩檢8900人，篩出三位陽性確診個案，包括2名防疫計程車司機及1名員工，而社區採檢站自1月4日開設至今，已採檢8002人，其中7位陽性，其餘皆為陰性，換言之，機場全部採檢及社區擴大採檢都是必要的，目前全市6處社區採檢站也會持續提供服務，民眾只要有足跡重疊或有症狀或有健康疑慮，都可以到站採檢，希望能盡早找到潛在病例、感染黑數及預防傳播鏈形成。
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