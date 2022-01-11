快訊／北市確診數+3 2同病房護理師與護理師1家屬確診
台北市今（11）日傳出有3名確診案例，其中2例案17570與案17571為聯合醫院中興院區的護理師，兩人為同個新冠肺炎專責病房，但照護不同的病患；而第三名確診者則是案17570的男友案17572。台北市副市長黃珊珊表示，兩名護理師都接種過三劑疫苗，Ct值較低，但男友的Ct值則偏高，目前還在釐清傳染途徑。
記者丁上程／台北報導
2022-01-11 14:29:23
黃珊珊表示，兩名護理師都已經接種三劑疫苗，兩人都在聯合醫院中興院區的同間專責病房工作，但兩人照護不同的病患，因此目前正在釐清感染源。此外在匡列採檢案17570的親密接觸者時，該案的男友也被採檢出確診，不過因為Ct值較高，目前也在釐清傳染狀況。
黃珊珊說，中興院區部分目前也正在進行員工採檢，匡列的88名員工中，已經有86名採檢結果出爐且都為陰性，另有2名外縣市員工正在安排採檢。至於病房部分目前也採取只出不進，在進行完環境調查後也會進行清消，暫時不會收治新的病患。
至於案17571的部分，黃珊珊強調目前已經針對該案的先生與兩名小孩進行採檢，目前也都呈陰性，現階段也規劃針對先生的工作環境，與兩個小孩的同班師生與同補習班師生進行匡列採檢。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。