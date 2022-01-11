疑開戰王思佳「當小三害人離婚」　賴薇如：證據備齊

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接著，賴薇如表明10年前犯的最大錯誤，「就是把妳介紹到我的生活圈內，迅速打亂了我的生活，把這段時間搞得烏煙瘴氣」，指對方短短一、兩年把她身邊的朋友們，一位一位變成緋聞男友、X友、三位前男友。
賴薇如說，該女在和這些男生撕破臉後，就逼其他人選邊站，不願意配合的女生就強行叩上「婊」的大帽子，再加碼爆料：「曾經妳腳踏兩條船，也試圖阻止妳當小三害別人離婚，那些不精彩的過去，現在妳拋之腦後。」
此外，賴薇如表示，該女結婚後開始大肆分享愛情觀，走御姐強勢人設，自喻情場高手，「這點我管不著，只是不要再牽扯到我，無非是不願意當妳製造話題的流量工具，我沒必要配合演出。」
文末，賴薇如喊話該女：「現在妳當媽媽了也恭喜妳，就好好經營自己的人生吧，不要去再提那些，過往前任去塞妳的點閱率，大家各自幸福，也不想再被打擾，有些人更有了小孩，格外重視輿論，與言教和身教對下一代的影響。希望妳也是這樣想的！」
針對疑似被賴薇如影射，《NOWnews今日新聞》詢問王思佳經紀人，對方表示：「我們沒有要回應。」（編輯：楊穎軒）
賴薇如全文如下
坦白說的確不像妳是個伶牙俐嘴、辯才無礙的人，當然心之所向的事實，都超過10年了，還是被屢屢糾纏不休。到熊熊的YT聊，本來只想點到為止，但看來現在需要好好澄清，其實被講綠茶我真的還好，都莫名講10年了！到了這個年紀，更不在意被貼標籤，反正先開槍的茶永遠最高招。
10年前我犯的最大錯誤，就是把妳介紹到我的生活圈內，迅速打亂了我的生活，把這段時間搞得烏煙瘴氣。短短一、兩年內以歎為觀止的速度，把我身邊看似「有實力」的朋友們，變成一位緋聞男友、一位x友、三位前男友。在和每位撕破臉之後。就逼使其他人選邊站，不願意配合的女生就強行叩上「婊」的大帽子。十年前妳不是高中生、大學生，還在上演Gossip Girl ！
你最清楚妳的前男友們，在我還不認識妳之前，本來就是我的朋友，其中一位結婚時我受邀參加婚禮，另一位則是去年和朋友一起聚餐，包括他的老婆也在場，連目前不在台灣的其他幾位，我們都是FB與IG互為好友，此外妳以前想蹭的那個緋聞男友，也早就是我好姊妹的老公。
曾經你腳踏兩條船，也試圖阻止妳當小三害別人離婚，那些不精彩的過去，現在你拋之腦後。結婚後開始大肆分享愛情觀，走御姐強勢人設，自喻情場高手，這點我管不著，只是不要再牽扯到我，無非是不願意當妳製造話題的流量工具，我沒必要配合演出。
現在妳當媽媽了也恭喜妳，就好好經營自己的人生吧，不要去再提那些，過往前任去塞妳的點閱率，大家各自幸福，也不想再被打擾，有些人更有了小孩，格外重視輿論，與言教和身教對下一代的影響。希望妳也是這樣想的！