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疑開戰王思佳「當小三害人離婚」　賴薇如：證據備齊

▲王思佳（左圖）痛批「綠茶婊女星」，網友懷疑是賴薇如，如今賴薇如疑似大動作反攻。（圖／王思佳、賴薇如臉書）
▲王思佳（左圖）痛批「綠茶婊女星」，網友懷疑是賴薇如，如今賴薇如疑似大動作反攻。（圖／王思佳、賴薇如臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-11 14:41:10｜2022-01-11 15:26:19

王思佳日前合體網紅77老大暢聊「綠茶婊」，自爆曾遇到綠茶婊女星，網友依線索猜測是賴薇如，巧的是，賴薇如在熊熊9日上傳的影片中，聊的主題也是「茶婊」，兩人對談內容被解讀是隔空回應王思佳，煙硝味濃厚。賴薇如今（11日）寫下長文，疑似指控王思佳當年「腳踏兩條船」、「當小三害別人離婚」，坦言自己證據已經備齊，戰火一觸即發。

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▲王思佳（左）邀77老大分析綠茶婊的招數。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang YouTube）
▲王思佳（左）先前邀77老大分析綠茶婊的招數。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang YouTube）
▲賴薇如（左）也與熊熊討論「茶婊」。（圖／熊熊卓毓彤YouTube）
▲賴薇如（左）也與熊熊討論「茶婊」。（圖／熊熊卓毓彤YouTube）
賴薇如突然發長文寫道：「都超過10年了，還是被屢屢糾纏不休。到熊熊的YT聊，本來只想點到為止，但看來現在需要好好澄清，其實被講綠茶我真的還好，都莫名講10年了！到了這個年紀，更不在意被貼標籤，反正先開槍的茶永遠最高招。」

接著，賴薇如表明10年前犯的最大錯誤，「就是把妳介紹到我的生活圈內，迅速打亂了我的生活，把這段時間搞得烏煙瘴氣」，指對方短短一、兩年把她身邊的朋友們，一位一位變成緋聞男友、X友、三位前男友。

▲賴薇如揭發10年閨密真面目。（圖／賴薇如IG）
▲賴薇如揭發10年閨密真面目。（圖／賴薇如IG）
賴薇如說，該女在和這些男生撕破臉後，就逼其他人選邊站，不願意配合的女生就強行叩上「婊」的大帽子，再加碼爆料：「曾經妳腳踏兩條船，也試圖阻止妳當小三害別人離婚，那些不精彩的過去，現在妳拋之腦後。」

此外，賴薇如表示，該女結婚後開始大肆分享愛情觀，走御姐強勢人設，自喻情場高手，「這點我管不著，只是不要再牽扯到我，無非是不願意當妳製造話題的流量工具，我沒必要配合演出。」

文末，賴薇如喊話該女：「現在妳當媽媽了也恭喜妳，就好好經營自己的人生吧，不要去再提那些，過往前任去塞妳的點閱率，大家各自幸福，也不想再被打擾，有些人更有了小孩，格外重視輿論，與言教和身教對下一代的影響。希望妳也是這樣想的！」

針對疑似被賴薇如影射，《NOWnews今日新聞》詢問王思佳經紀人，對方表示：「我們沒有要回應。」（編輯：楊穎軒）

▲王思佳性格直爽、嗆辣。（圖／王思佳臉書）
▲王思佳性格直爽、嗆辣。（圖／王思佳臉書）
賴薇如全文如下

坦白說的確不像妳是個伶牙俐嘴、辯才無礙的人，當然心之所向的事實，都超過10年了，還是被屢屢糾纏不休。到熊熊的YT聊，本來只想點到為止，但看來現在需要好好澄清，其實被講綠茶我真的還好，都莫名講10年了！到了這個年紀，更不在意被貼標籤，反正先開槍的茶永遠最高招。

10年前我犯的最大錯誤，就是把妳介紹到我的生活圈內，迅速打亂了我的生活，把這段時間搞得烏煙瘴氣。短短一、兩年內以歎為觀止的速度，把我身邊看似「有實力」的朋友們，變成一位緋聞男友、一位x友、三位前男友。在和每位撕破臉之後。就逼使其他人選邊站，不願意配合的女生就強行叩上「婊」的大帽子。十年前妳不是高中生、大學生，還在上演Gossip Girl ！

你最清楚妳的前男友們，在我還不認識妳之前，本來就是我的朋友，其中一位結婚時我受邀參加婚禮，另一位則是去年和朋友一起聚餐，包括他的老婆也在場，連目前不在台灣的其他幾位，我們都是FB與IG互為好友，此外妳以前想蹭的那個緋聞男友，也早就是我好姊妹的老公。

曾經你腳踏兩條船，也試圖阻止妳當小三害別人離婚，那些不精彩的過去，現在你拋之腦後。結婚後開始大肆分享愛情觀，走御姐強勢人設，自喻情場高手，這點我管不著，只是不要再牽扯到我，無非是不願意當妳製造話題的流量工具，我沒必要配合演出。

現在妳當媽媽了也恭喜妳，就好好經營自己的人生吧，不要去再提那些，過往前任去塞妳的點閱率，大家各自幸福，也不想再被打擾，有些人更有了小孩，格外重視輿論，與言教和身教對下一代的影響。希望妳也是這樣想的！


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