踩「新疆」地雷惹怒中國　英特爾急道歉再刪涉疆言論

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這封信函曝光之後，中國官媒以及網友隨即展開猛烈批評，英特爾一名中國的品牌大使也解除與該公司的合作關係，以示抗議。英特爾隨後在微博官方帳號發聲明澄清，表示是此舉是為了遵守美國法律，並不代表英特爾在新疆問題上的立場。
《華爾街日報》10日報導，指出在更新版的公開信函中，有關新疆的內容已經遭到刪除。更新過後的信函中僅提到，英特爾禁止所有供應鏈出現「任何人口走私或非自願勞動，例如強迫勞動、抵債勞動、監獄勞役、契約奴工或苦役」。
英特爾發言人表示，該公司「最近在中國發表了一份聲明，以解決我們在中國的利害關係人所提出、有關我們如何與全球供應商網絡溝通某些法律要求和政策的問題」。英特爾在聲明中表示，將繼續確保遵守美國和其他營運地區的適用法律和法規。
部分跨國企業一方面試圖遵守針對新疆的貿易制裁措施，一方面又要在中國這個龐大市場維持營運，因此面臨壓力。「新疆」如今已成西方公司和品牌的地雷區，特別是在北京冬奧即將開幕之際，包括英特爾、可口可樂、三星等贊助商正在面臨西方政治人物和人權活動人士的壓力。英特爾是與國際奧委會簽約贊助多屆奧運會的14家全球公司之一。
一直以來華府不斷指控中國侵犯新疆人權，包括大規模拘留、強迫墮胎及勞動，禁止自新疆進口產品，但中國當局否認這些指控。美國總統拜登已經在去年12月23日簽署《防止強迫維吾爾勞動法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止從新疆進口涉及強制勞動的產品，因而引來中國譴責。