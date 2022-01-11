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踩「新疆」地雷惹怒中國　英特爾急道歉再刪涉疆言論

▲英特爾刪除2021年12月致供應商公開信中有關新疆的言論。（圖／美聯社／達志影像）
▲英特爾刪除2021年12月致供應商公開信中有關新疆的言論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-11 14:37:15

美國半導體大廠英特爾（Intel）上月致函給供應商，其中要求避免使用任何來自新疆的產品以及服務，隨即在中國社群媒體中引起軒然大波。面對中國網友排山倒海而來的撻罰，英特爾在幾天之後隨即道歉，不過有外媒10日發現，該公司已全數刪除有關新疆的文字。

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英特爾在去年12月23日在網站上公布一封給供應商的公開信，其中內容提到，在個政府針對來自新疆地區的產品實施限制之下，英特爾「被要求確保供應鏈不使用任何來自新疆的勞力、貨源或服務」。

這封信函曝光之後，中國官媒以及網友隨即展開猛烈批評，英特爾一名中國的品牌大使也解除與該公司的合作關係，以示抗議。英特爾隨後在微博官方帳號發聲明澄清，表示是此舉是為了遵守美國法律，並不代表英特爾在新疆問題上的立場。

《華爾街日報》10日報導，指出在更新版的公開信函中，有關新疆的內容已經遭到刪除。更新過後的信函中僅提到，英特爾禁止所有供應鏈出現「任何人口走私或非自願勞動，例如強迫勞動、抵債勞動、監獄勞役、契約奴工或苦役」。

英特爾發言人表示，該公司「最近在中國發表了一份聲明，以解決我們在中國的利害關係人所提出、有關我們如何與全球供應商網絡溝通某些法律要求和政策的問題」。英特爾在聲明中表示，將繼續確保遵守美國和其他營運地區的適用法律和法規。

▲南華早報15日報導引述知情人士透露，中國棉花行業正加大步伐，計畫制定中國自己的棉花行業標準，並命名為「未來棉花」計畫。圖為新疆棉花工人採收之資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲新疆成為西方公司和品牌的地雷區。圖為新疆棉花工人採收之資料照。（圖／美聯社／達志影像）
部分跨國企業一方面試圖遵守針對新疆的貿易制裁措施，一方面又要在中國這個龐大市場維持營運，因此面臨壓力。「新疆」如今已成西方公司和品牌的地雷區，特別是在北京冬奧即將開幕之際，包括英特爾、可口可樂、三星等贊助商正在面臨西方政治人物和人權活動人士的壓力。英特爾是與國際奧委會簽約贊助多屆奧運會的14家全球公司之一。

一直以來華府不斷指控中國侵犯新疆人權，包括大規模拘留、強迫墮胎及勞動，禁止自新疆進口產品，但中國當局否認這些指控。美國總統拜登已經在去年12月23日簽署《防止強迫維吾爾勞動法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止從新疆進口涉及強制勞動的產品，因而引來中國譴責。

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