北市聯醫中興院區3人確診 護理師曾照顧3位Omicron病例
中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增12例本土個案，其中3例來自台北市聯合醫院中興院區，包括2位護理師以及其中一位護理師的男友。分別為案17570～案17572。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 14:38:33｜2022-01-11 15:06:38
指揮中心表示，昨晚接獲通知後，已派員會同衛生局至醫院進行調查，初步了解案17570近日曾照顧5位確診個案，其中包括3位定序為Omicron。兩位護理師的Ct值分別13和15，而護理師男友的Ct值為29，具體傳染途徑仍待釐清。
目前醫院密切接觸者23人列為居家隔離，病房環境初步採檢陰性，該病房目前只出不進。而台北市副市長黃珊珊也表示，目前該院區總共已擴大採檢88人、86人陰性。
指揮中心專家小組召集人張上淳表示，由於護理師曾照顧3例Omicron病例，擔心傳播力比較強，會持續跟醫院討論，考慮進行大幅度的匡列隔離。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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