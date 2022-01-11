司法過勞　許宗力籲：盼各界打破「越多審級越保護」迷思

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許說，去（2021）年委託民調公司辦理「一般民眾對司法認知調查」，民眾對「法官信任程度」連3年上揚（53.7%），對「法官審判公信力滿意比率」也連2年突破6成，均創歷年新高；在每年新收案件高達300多萬件的高壓環境中，能獲人民肯定評價實非容易。
談及司法過勞問題，許宗力提到，上個月司法院院會通過各類金字塔型訴訟制度的改革草案，是司法改革的重中之重；許堅信，唯有打造堅實的第一審及嚴格的法律審，才能合理分配司法資源。
法務部長蔡清祥表示，在本次第三場次研討會，特別挑選近期模擬法庭演練後，各界均十分關切的議題「國民法官新制下法院對國民法官之指示─從當事人參與及檢察官監督談起」，希望藉這主題拋磚引玉，深化國民法官法的具體實踐。
全國律師聯合會理事長陳彥希指出，身為律師，他與法官及檢察官同樣感受到國民法官制度的重要性；根據國外報導及目前模擬法庭的經驗，參與國民法官審判的辯護服務須花費數倍於一般案件的時間與勞費，呼籲實施國民法官制度，必須合理提高法扶律師的報酬，才能吸引深資律師參與這項重要制度。
「國民法官」明年將上路，第77屆司法節學術研討會的3場主題也都繞國民法官，分別以「審判長的挑戰與突破：國民法官案件審理中的訴訟指揮與國民照料」、「選任程序應有的思維與實踐」及「國民法官新制下法院對國民法官之指示—從當事人參與及檢察官監督談起」，邀請審檢辯學各界專家深度對談及交流。