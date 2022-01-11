吳慷仁爆料蘇媽媽過往黑歷史 楊謹華直球回應：誰沒過去
44歲的女星楊謹華近日因演出台劇《華燈初上》裡的蘇媽媽備受矚目，她在劇中的打扮氣質出眾，讓楊謹華的不老容顏引爆網友熱議。沒想到吳慷仁昨（10）日引用臉書粉絲團「報時光」Hsia小姐的照片分享，可以看出是楊謹華年輕時為雜誌拍攝的照片，吳慷仁還調侃對方，讓楊謹華開玩笑留言會恨吳慷仁十輩子。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-11 14:47:46
吳慷仁在臉書上說：「蘇媽媽…年輕的時候走的很前面…這個妝髮…這個造型…姐…妳第一張照片的靈感是？….因為最近看到《白色巨塔》的重播～好the la~算你贏the la～妳比較美。已徵求本人同意～但不是很情願的感覺。」照片中可以見到當時還略顯清澀的楊謹華頂著誇張的頭髮造型，妝容則略顯清淡，網友看到後都驚呼這真的是楊謹華的黑歷史。
網友紛紛留言表示：「你應該會被蘇媽媽拿煙灰缸敲頭！結果死者換成你。」、「殺死寶媽媽的兇手絕對會是蘇媽媽。」、「蘇媽媽知道這篇發文，應該會復活，然後劇情結局走向整個不同了。」、「蘇媽媽站在你身後，她有點火...」。楊謹華則大方表示很喜歡這組照片，雖然沒有覺得自己很美，可是牙齒很有記憶點，並笑說誰沒有過去，但還是會恨吳慷仁十輩子。