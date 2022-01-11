名家論壇》周永鴻／面向光明，陰影仍在背後－評中二補選

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顏寬恆在敗選感言中向小英總統喊話，反映他認為自己不是輸給林靜儀，而是輸給小英。
確實，這次補選展現顏家強大的組織實力。在佔用公保地、違建豪宅、財產土地到藍線捷運選址等種種爭議被全國檢視下，顏寬恆仍獲得超過8萬票，比陳柏惟罷免案和公投同意票都還高。這些就是顏家難以撼動的鐵票，顏家組織並沒有明顯鬆動，只是失去空氣票。若不是林靜儀個人專業清新的形象、過去立法院認真問政的成績單、民進黨全黨上下全力輔選加上友軍基進相挺，讓補選衝上有史以來最高的58% 投票率，鹿死誰手還很難說。
中二選區許多年輕人過去對顏家可能認識有限，經過這次選舉才知道顏家擁有的龐大政商利益與爭議作為，不再只是聽長輩要求投票，而是返鄉投給林靜儀。這次投票日的種種弊端，像是投票所周邊有里長和地方頭人盯場比候選人號次、架設攝影機，甚至帶偽裝成咖啡杯的相機進投票所，其實都不是新鮮事，在原台中縣區甚至全國較為鄉村的地區都仍會發生，只是在民眾監票和新聞關注下現蹤。
林靜儀的挑戰
而林靜儀雖然打出漂亮一仗重返立院，但將面臨兩大挑戰：經營基層和盧市府阻撓。
林靜儀獲得的8萬7千多票中，有許多是願意支持其理念的空氣票，要踩穩腳步除了空氣票，還是需要著手經營地方組織。農會、漁會等地方組織還有複雜的利益網絡需要介入或改革，都需要耐心和智慧處理。除了經營基層，林靜儀的另一項阻力將會是盧市府透過行政干擾，營造他「選後看不到人」、「沒為地方做事」。
陳柏惟曾說過，他有許多市府舉辦的活動資訊都沒收到，或者到了現場結果被穿小鞋，沒被邀上台致詞，留下人沒到場的照片放在網站上，同時被扣了「選後看不到人」的大帽子。這次選舉期間林靜儀就曾多次和顏寬恆到了同一場活動，結果遇到類似的阻撓。而林靜儀在立法院拼命向中央爭取建設經費同時，也需要地方政府配合執行。而盧秀燕雖然嘴上說希望林靜儀多幫忙，實際上很可能是把功勞做給國民黨民代甚至顏家收割。過去洪慈庸在擔任立委期間就曾多次吃這種虧。
盧秀燕的課題
這次補選不只是顏家的挫敗，盧秀燕選舉期間為顏家不斷護航，選後依然得面對議會、媒體與台中市民質疑。盧市府對顏家817招待所在公保地上違建、沙鹿豪宅佔用國有地都消極處理敷衍了事，上任後還讓捷運藍線大轉彎，在顏家土地附近增設正英站，讓市民感受不到盧秀燕以市民利益為優先，而是為地方派系的盧秘書，市民的相對剝奪感只會越來越大。而盧市府主導的台中市選委會技術性讓監票人員稀少、警方對投票日各種光怪陸離的事件，卻未有效制止蒐證，只有「柔性勸離」，也加深造成市民對盧市府的不信任。盧秀燕的高滿意度將從此刻逐漸下滑。
國民黨和朱立倫的無力
對國民黨而言，中二補選的敗仗只是再一次顯示黨機器的無力和朱立倫凡事看風向卸責的態度。想當初朱立倫為了顏寬恆參選對地方派系撒嬌，顏寬恆宣布參選日還帶著國民黨中部重要人物到顏家助陣，開票當晚居然神隱，文傳會主委還說這次選舉後「過去的政治框架跟任務到今天為止」，朱立倫不想擔責任的態度也再次惹惱深藍群眾，甚至開始出現「輸綠倫」的諷刺梗圖。隨著黨內對朱的耐性逐漸消逝，「朱下韓上」的聲浪會再起。
●作者：周永鴻／台中市議員、國立台灣大學政治學系碩士
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