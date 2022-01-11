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推廣碳中和！樂高計劃在東南亞設廠

▲目前碳中和廠選址地點為越南，去年12月樂高與越南新加坡工業園區合資有限公司（VSIP）簽訂備忘錄，將在越南平陽省胡志明市附近投資超過10億美元興建廠房。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前碳中和廠選址地點為越南，去年12月樂高與越南新加坡工業園區合資有限公司（VSIP）簽訂備忘錄，將在越南平陽省胡志明市附近投資超過10億美元興建廠房。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-11 17:22:00

《四方報》報導，樂高在近期宣布將在東南亞設廠，考量的因素眾多。由於疫情持續升溫，全球供應鏈被打亂，且去年11月落幕的聯合國氣候變遷大會也換來各國政府落實氣候政策的承諾，將使企業面臨更嚴格的法規限制，也讓許多全球品牌重新思考永續經營策略。 

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目前碳中和廠選址地點為越南，去年12月樂高與越南新加坡工業園區合資有限公司（VSIP）簽訂備忘錄，將在越南平陽省胡志明市附近投資超過10億美元興建廠房。這座廠房將是樂高繼中國之後在亞洲興建的第二間廠房，更引人關注的是，這將是樂高全球第一間碳中和工廠。 根據雙方協議，越南廠將在屋頂安裝太陽能面板，並由VSIP在附近興建一座太陽能發電廠對工廠供電，讓越南廠達到百分百再生能源供電的目標。 

此外，越南廠也將取得能源與環境先導設計（LEED）金級認證，確保能源、用水及廢料等生產環節都符合永續發展標準。工廠除了內部採用節能設備之外，也將配備電動車充電站。除了廠房自身落實環保之外，樂高和VSIP也將在越南植樹五萬棵來彌補興建廠房所損失的綠地。 越南廠將是樂高在全球第六座廠房，預計占地13萬坪，將在今年下半動土、2024年投產，未來15年內將為當地創造4,000個工作機會。 

樂高營運長拉斯穆森（Carsten Rasmussen）表示：「感謝越南政府協助我們達成建造第一座碳中和工廠的目標。越南政府計畫投資再生能源基礎建設，也願意和尋求優質投資機會的外資企業合作，是讓樂高在越南建廠的主因。」 

越南廠將讓樂高更貼近東南亞終端市場，除了能及時因應區域消費需求調整產能外，也能縮短供應鏈物流時間，降低長途海運對環境造成的污染。RSR Research合夥人羅森布朗（Paula Rosenblum）表示：「樂高的決策是我們很久以前就該做的決策，那就是分散風險。當需求來自特定市場時，業者仍須有替代方案。」 

越南因為疫情關係，在第三季面臨險峻考驗，經濟倒退和縮水，不過政府和民間表示去年第四季已經有明顯地回升，對未來經濟的回升感到十分樂觀。而越南政府在近期更發表聲明，宣告會加強越南民間的基礎建設，期盼藉此挽回經濟。 


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