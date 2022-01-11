推廣碳中和！樂高計劃在東南亞設廠

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此外，越南廠也將取得能源與環境先導設計（LEED）金級認證，確保能源、用水及廢料等生產環節都符合永續發展標準。工廠除了內部採用節能設備之外，也將配備電動車充電站。除了廠房自身落實環保之外，樂高和VSIP也將在越南植樹五萬棵來彌補興建廠房所損失的綠地。 越南廠將是樂高在全球第六座廠房，預計占地13萬坪，將在今年下半動土、2024年投產，未來15年內將為當地創造4,000個工作機會。
樂高營運長拉斯穆森（Carsten Rasmussen）表示：「感謝越南政府協助我們達成建造第一座碳中和工廠的目標。越南政府計畫投資再生能源基礎建設，也願意和尋求優質投資機會的外資企業合作，是讓樂高在越南建廠的主因。」
越南廠將讓樂高更貼近東南亞終端市場，除了能及時因應區域消費需求調整產能外，也能縮短供應鏈物流時間，降低長途海運對環境造成的污染。RSR Research合夥人羅森布朗（Paula Rosenblum）表示：「樂高的決策是我們很久以前就該做的決策，那就是分散風險。當需求來自特定市場時，業者仍須有替代方案。」
越南因為疫情關係，在第三季面臨險峻考驗，經濟倒退和縮水，不過政府和民間表示去年第四季已經有明顯地回升，對未來經濟的回升感到十分樂觀。而越南政府在近期更發表聲明，宣告會加強越南民間的基礎建設，期盼藉此挽回經濟。