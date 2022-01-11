防止Omicron傳播校園　臺南戶外教學暫緩跨縣市移動

受Omicron變種病毒傳播影響，國內疫情本土個案再現，日前指揮中心宣布延長疫情警戒二級至1月24日，南市教育局宣布即（11）日起各校戶外教育活動暫緩跨縣市移動，並訂定校園防疫多項措施，包含啟動停課不停學、強化自主健康管理增加體溫量測次數、鼓勵教師儘速施打第三劑等，全面防護校園師生安全。
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至於停課標準部分，仍維持比中央更為嚴謹的部分，包括班級內有1名教師或學生被衛生單位匡列疑似個案時，該班級停課2日、全校停課1日；班級內有1名教師或學生確診時，該班停課14日、全校停課3日；該校2名教師或學生確診時，全校停課14日；也會加強校園全面清消，阻絕可能傳染途徑，以最嚴謹的態度面對校園緊急案例。
教育局資訊中心表示，針對學生借用載具及網卡之需求，已規劃6大分區12校進行調度，學生如有需求，學校可直接通知各分區負責學校協助。目前4G sim卡6,341張、4G分享器733臺、平板電腦392臺，另教育部補助購置3,600顆視訊鏡頭亦將於近期發送分區提供學校使用。
教育局也説，包含在校期間除飲食外，應全程佩戴口罩並維持社交距離，恢復入校前及下午上課前應量測體溫，落實健康監控；另外，臺南市各高國中學生於本週五將完成全面施打疫苗，教育局亦提醒各級學校、幼兒園、補習班及課照中心教師，如符合第三劑資格者應儘快完成，提升保護力，同時呼籲民眾配合校園門禁管制，學生在校期間非必要不入校，降低傳染風險，課後校園開放時間進入校園亦應落實實聯制並全程佩戴口罩，保持社交距離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。