防止Omicron傳播校園　臺南戶外教學暫緩跨縣市移動

受Omicron變種病毒傳播影響，國內疫情本土個案再現，日前指揮中心宣布延長疫情警戒二級至1月24日，南市教育局宣布即（11）日起各校戶外教育活動暫緩跨縣市移動，並訂定校園防疫多項措施，包含啟動停課不停學、強化自主健康管理增加體溫量測次數、鼓勵教師儘速施打第三劑等，全面防護校園師生安全。





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