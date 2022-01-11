鬆綁「煤」？印尼：已付款貨船可出口　12號最後協商

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盧胡特回應，已由買家付款的14艘貨船允許出口；但他也說，14艘貨船必須獲得能源與礦物資源部、煤炭和礦業總局，以及交通部海運總局的核實；同時，海事安全局也應要確認這些船隻是否是上述機關核實過的貨船。
據路透報導，印尼能源部長塔斯瑞夫（Arifin Tasrif）10日也表示，印尼政府希望未來幾日就能就恢復煤炭出口做出決定。
對於印尼政府可能解禁的說法，印尼煤礦協會（Indonesian Coal Mining Association）執行長亨德拉（Hendra Sinadia）表示，肯定鬆綁的決定，也會遵守政府規定。
不過，截至目前，印尼煤炭禁運只有部分鬆綁，到底能否全面取消禁令，因涉及跨部會決議，還要經過12日的協商後，才能確認是否取消禁令。
此次煤炭禁運風波也引發各界對全球煤炭能源供需市場的關注。國際能源署（IEA）近期發布報告，在需求面，煤炭需求未來2年將創歷史新高，在中國、印度及東南亞消費增加的帶動下，於2024年達到8031噸。
至於供給面，中國、印度、印尼、俄羅斯等產煤大國將因應需求而擴產，2022年達史高水平8111噸；至2024年供應量將達8014噸。