COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

鬆綁「煤」？印尼：已付款貨船可出口　12號最後協商

▲印尼媒體報導，隨著印尼國家電力公司（PLN）煤炭供應狀況改善，將逐步鬆綁煤炭出口禁令。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲印尼媒體報導，隨著印尼國家電力公司（PLN）煤炭供應狀況改善，將逐步鬆綁煤炭出口禁令。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-01-11 15:26:42

據印尼媒體報導，隨著印尼國家電力公司（PLN）煤炭供應狀況改善，將逐步鬆綁煤炭出口禁令。印尼海事與投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）10日表示，已由買家付款的14艘貨船可馬上出口。

我是廣告 請繼續往下閱讀
印尼元旦宣布的煤炭禁令推升全球煤炭價格，引起周邊各國反彈，包括中國、菲律賓、日本、韓國都要求印尼解除禁令。

盧胡特回應，已由買家付款的14艘貨船允許出口；但他也說，14艘貨船必須獲得能源與礦物資源部、煤炭和礦業總局，以及交通部海運總局的核實；同時，海事安全局也應要確認這些船隻是否是上述機關核實過的貨船。

據路透報導，印尼能源部長塔斯瑞夫（Arifin Tasrif）10日也表示，印尼政府希望未來幾日就能就恢復煤炭出口做出決定。

對於印尼政府可能解禁的說法，印尼煤礦協會（Indonesian Coal Mining Association）執行長亨德拉（Hendra Sinadia）表示，肯定鬆綁的決定，也會遵守政府規定。

不過，截至目前，印尼煤炭禁運只有部分鬆綁，到底能否全面取消禁令，因涉及跨部會決議，還要經過12日的協商後，才能確認是否取消禁令。

此次煤炭禁運風波也引發各界對全球煤炭能源供需市場的關注。國際能源署（IEA）近期發布報告，在需求面，煤炭需求未來2年將創歷史新高，在中國、印度及東南亞消費增加的帶動下，於2024年達到8031噸。

至於供給面，中國、印度、印尼、俄羅斯等產煤大國將因應需求而擴產，2022年達史高水平8111噸；至2024年供應量將達8014噸。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀