吳姍儒婚前被威脅！黃子佼沉痛發聲 紅包金額洩2人交情
藝人吳姍儒（Sandy）月底即將與交往多年的CEO男友結婚，好友黃子佼今（11）日出席雞精代言記者會時，透露雖然當天因工作關係不會到場，不過以2人交情來說，會準備5位數的紅包，至於吳姍儒收到死亡威脅一事，他表示就讓警方去處理。
記者侯家瑜/台北報導
2022-01-11 15:40:19｜2022-01-11 15:44:11
黃子佼透露曾在小鬼的展覽上遇過吳姍儒的另一半，透露儘管對方戴著口罩，但依舊能感覺到是一位大方的男孩：「只有打個招呼，沒有太多互動，覺得很有禮貌、斯文也很大器。」坦言看到吳姍儒結婚非常羨慕。此外，黃子佼聽聞吳姍儒收到死亡威脅時也相當錯愕，無奈地說：「在結婚前竟然遇到這種事，實在是……大家冷靜、大家冷靜，這世界已經有一些混亂，搞得人心惶惶，平常發言都要記得謹慎，以和為貴。」
至於尾牙方面，黃子佼直呼：「很慘，史上最慘，今年比去年再砍半。」表示這陣子又因為突如其來的疫情，很多尾牙都臨時喊卡，或是改為線上舉辦，而現在場數只剩各位數，甚至連5根手指頭都不到：「我南港展覽館很久都沒去了，上周已經去過一場嘉義的尾牙，面對面還是比較有感覺，還好紅白有辦成。」儘管收入大縮水，不過黃子佼坦言確實多了更多時間陪老婆孟耿如。
黃子佼爆料與孟耿如的通關密語，透露有次想要傳訊給對方「想你了」，但因為有次把「ㄒ、ㄋ 、ㄌ」打太快，所以就搞笑變成「徐乃麟」，從此就變成2人之間思念的暗示，更說「ㄒ、ㄋ 、ㄌ」的選字還有「性能力」、「限奶令」。