超勵志！坎城獲獎菲律賓名導拍日本義肢拳手故事

《四方報》報導，曾獲坎城影展最佳導演獎的菲律賓名導布里蘭特曼多薩拍攝的電影「土山直純：神之重擊」在 HBO GO上架。他接受亞洲媒體視訊連訪時表示殺青後想要再補拍一點畫面，無奈男主角尚玄已返日，沒辦法立刻再回菲律賓拍攝，只好再等他15個月。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-11 17:34:00
另一方面，尚玄因為知道有可能還要回菲律賓補拍，便保持拳擊手的精壯體態，就算等補戲等了15個月，也還是時常進行鍛練，直到能夠再拍完所有戲分為止，都沒有大吃大喝或放棄訓練，下足了苦功。 據悉，該片以真人實事為藍本，描述裝了義肢的日本男子不想放棄當拳擊手的夢，卻又在自己國內無法申請到專業拳手證照，只好到菲律賓打天下的故事。
布里蘭特曼多薩曾以「男孩看見血地獄」獲坎城大獎，風格向來黑暗、陰沉，「男孩看見血地獄」片當初引發頗大爭議，尤其暴力場面讓觀眾感到震撼。而「土山直純：神之重擊」則帶有勵志色彩，曼多薩認為雖然和他過去作品的面貌大不同，但用心及投入卻是沒有區別。他尤其推崇扮演主角的日本男星 尚玄，認為他很敬業。
該片的催生者其實就是演員尚玄，他取得土山直純同意後，有了拍片的計畫，透過新加坡導演邱金海介紹而和布里蘭特曼多薩搭上線，彼此終於敲定這次的合作。「土山直純：神之重擊」去年在釜山影展放映後亦頗獲好評，獲得表揚最具吸引力亞洲當代傑出影視作品的「金智奭獎」。