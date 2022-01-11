彌撒改用直播形式！菲律賓耶穌聖嬰節曝

《四方報》報導，菲律賓宿霧第457屆耶穌聖嬰節的慶典已於元月7日在耶穌聖嬰大殿展開為期9日的敬禮，但沒有依照傳統在破曉時分舉行「與耶穌同行」的遊行，通常每年一度的慶典於元月第三個主日進行。由於該國感染新冠病毒的人數節節上升，奧斯定會會士只籌備了耶穌聖嬰像沿街遊行的活動，讓天主教徒能瞻仰途經的聖像。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-11 18:03:00
基於安全考量，開幕彌撒在沒有信徒參與的情況下舉行，主禮司鐸是負責耶穌聖嬰大殿的澤爾達（Nelson Zerda）神父。他在講道中鼓勵虔誠的信徒們，雖然在颱風破壞和新冠病毒持續威脅下會倍感孤獨寂寞，也不要失去希望，要祈求疫情早日結束。 據悉，今年元月7日至16日的九日敬禮期間，所有彌撒都會進行直播，以防控疫情、避免群聚。信徒能從清晨4點半至傍晚7點半進入該大殿的戶外朝聖中心，點燃蠟燭並瞻仰耶穌聖嬰像。其原始塑像可追溯至第16世紀，它安放在宿霧大殿側邊的小堂裡，每天前來敬禮的信徒通常是絡繹不絕。
當地對耶穌聖嬰像的敬禮源自於首批歐洲人於1521年3月份抵達菲律賓。探險家麥哲倫（Ferdinando Magellano）在該國傳揚基督信仰，並把一尊小型的耶穌聖嬰像贈送給宿霧女王。菲律賓大多數的人民都信奉「天主教」或「基督教」，少部分的「伊斯蘭教」跟「佛教」，根據菲律賓統計局數據中有提到，菲律賓總人口有80.58%是信奉天主教、10.8%是信奉基督教、5.57%是信奉伊斯蘭教、0.05%是信奉佛教。