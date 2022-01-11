男星替路人擋刀爆血！護士偷親他 《魯蛇》真相好Drama
韓劇《Uncle我的魯蛇舅舅》由吳政世主演，他劇中從當紅歌手淪落成魯蛇舅舅，粉絲只剩下外甥的班導李時媛，吳政世對她有極度好感，但女生只把他當偶像，直到吳政世替朴宣暎擋刀送醫昏迷，李時媛才正視心意，上演睡美人戲碼親吻對方，吳政世雖然醒來脫離險境，但睜眼後的現實「太Drama」，笑翻觀眾。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-11 15:44:26｜2022-01-11 15:50:50
劇中，吳政世早前是當紅歌手JKING，被現實打擊背叛後，坐上遠洋捕魚的漁船，直到姊姊離婚，便與她和外甥展開新生活。吳政世意外發現，外甥的班導李時媛，曾是他的頭號粉絲，吳政世對她產生情愫鼓起勇氣告白，發現對方只把自己當偶像，默默收起愛意。
第7集中，吳政世見到「媽寶力會長」朴宣暎遇害，挺身擋刀昏倒送醫，李時媛得知消息卻不敢去探病，在朋友的「開示」後，發現自己已喜歡上吳政世、立即直奔醫院，她對昏迷的他說：「你是睡美人嗎？如果是，被王子親一下就會醒來。」豈料李時媛吻完，吳政世隨即張開眼睛，李時媛嚇得離場，吳政世眼前對象換成護理師大喊：「量血壓囉～」吳政世半夢半醒詢問：「妳剛剛有親我嗎？」無厘頭的「正常反應」，讓家屬鬆一口氣。
《Uncle我的魯蛇舅舅》每週日、一上午10點於愛奇藝國際站、friDay影音播出；中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。2月12日起，每週六、日晚間8點半在龍華偶像台MOD353電視首播。
※【NOWnews 今日新聞
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