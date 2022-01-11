百萬場景直接放火燒毀　《素還真》背後辛酸曝光

由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演繹的武俠電影《素還真》，將風靡全台逾三十年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他不為人知的神秘起源。今（11）日《素還真》釋出花絮「特攝特效篇」，其中為了克服巨獸及戲偶的尺寸差異，劇組打造出一座超巨大洞窟並騰空拍攝；又為了呈現火焰的真實擾動感，不惜放火燒毀百萬場景；就連僅出現48秒的巨獸「噴口水」特效畫面，也花了將近三個月的時間製作，相當用心。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-11 15:48:15
《素還真》堅持以人工實拍的方式完成，徹底展現出布袋戲特攝文化的珍貴之處。正因如此，這次在片中不論是濺血、爆破、飛沙走石等畫面上，每一個鏡位經常都要NG三、四十次以上才得以完成。不僅如此，片中還有一場火燒戲，為了呈現出真實火燒的擾動感，劇組更是咬牙將百萬場景直接放火燒毀，回憶起這場戲，導演鄭保品表示：「很緊張，燒了就不能補拍，必須在顧及畫面及操偶師的人身安全上小心謹慎。」因此拍攝時全劇組兢兢業業、不敢輕忽，而最後呈現的畫面也令人滿意，對此監製黃亮勛表示：「燒場景是件風險很大的事，但火的真實動態和擾動感，透過高格攝影呈現出來，是特效無法做到的，效果我們非常滿意！」
不僅在場景及拍攝上特別用心，《素還真》在特效上也耗費將近一年的時間，視覺特效總監丁子秦坦言：「我一直希望特效在布袋戲裡，只是個輔助角色，這次光是在創意發想上，就花了不少時間找資料及研究。」因此除了經典招式「一人三化」中，運用戲偶衣服延伸出的「飄逸絲綢感」特效令人驚艷外，這次為了讓片中巨獸說話時，能有自然黏稠的「口水噴濺」畫面，特效團隊耗費將近三個月的時間，做出僅出現48秒的超逼真口水，丁子秦表示：「最難的是要讓口水看起來自然，希望所有互動都更有真實感。」最後本片總導演黃強華也強調：「我們越改越精緻、越簡潔有力，這部電影是很多同仁的精心力作，絕對是一部好片！」