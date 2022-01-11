聯醫中興院區專責病房內傳染？黃珊珊：還要調查

台北市聯合醫院中興院區，傳出2名新冠肺炎專責病房的護理師確診。其中一名護理師案17570的男友，在經過匡列採檢後也呈現陽性反應，為案17572。但由於案17572的Ct值較高為29，但2名護理師案17570與案17571較低，分別為13及15，究竟是誰傳染給誰，副市長黃珊珊受訪時也表示，途徑的部分還是要做研究跟調查。
記者丁上程／台北報導
2022-01-11 15:50:45
據過往的確診案例中，確診者Ct值若較高者，通常也象徵著較早發病也較早被感染；至於Ct值較低者則為較晚被感染。按照該案的狀況推論，應該是護理師傳染給男友的機率較高，不過奇怪的是男友的Ct值比護理師女友的高許多，相較之下發病時間較早，若按照Ct值評斷還可能為男友傳染給護理師。
對此黃珊珊受訪時表示，針對傳染途徑的部分現在還在討論，因為昨天中央也有來做相關討論，因為男友Ct值反而比較高，那兩位護理師的Ct值比較低，因此途徑的部分還是要做研究跟調查。黃珊珊強調，目前已經針對三名確診者的職場進行擴大匡列88人，其中86人已經檢出為陽性，另外兩人則為外縣市民眾，目前正在聯絡中。
黃珊珊表示，針對案17571的部分，還有兩個小孩跟先生，目前先做班級預防性停課兩天，班級同學跟老師會進行全員採檢，看採檢結果決定要不要復課，補習班也先停課，補習班43人加3位櫃檯人員，學校50人2個導師還有5個科任老師，接下去還會針對採檢結果決定繼續停課或復課。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。