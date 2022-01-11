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王嘉爾放棄繼承「亞洲第一劍」　罕見吐出道辛苦過程

▲王嘉爾從出道以來的心路歷程曝光。（圖／翻攝王嘉爾微博）
▲王嘉爾從出道以來的心路歷程曝光。（圖／翻攝王嘉爾微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-11 16:03:20｜2022-01-11 17:43:44

手中握著的西洋劍換成了麥克風，從運動員成功跨足歌壇。王嘉爾推出全新中文單曲《王嘉爾》，透過這首歌曲，王嘉爾娓娓分享從出道到現在，一路以來的心路歷程。他還在歌曲中，意外曝光當年在韓國發展時的辛苦，因為一頓炒飯，讓他感到身在異鄉的溫暖。

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王嘉爾的爸爸有「亞洲第一劍」之稱，王嘉爾繼承衣缽，10歲開始接觸劍擊，12歲就拿到全運會金牌，但他17歲時開始萌生星夢，因此告別了自己熟悉的擊劍事業，放下熟悉的一切走出自己的舒適圈；而今王嘉爾創建「TEAM WANG」，組建「PANTHEPACK熊貓團」，不斷擴大版圖、發展全球事業。不管是曾經拿下金牌的王嘉爾，還是成為歌手站在世界舞台上的王嘉爾，他從沒有忘記自己的人生與故鄉的緊密關聯。而王嘉爾一直以來，也身體力行，不斷向全世界輸出製作的音樂。無論走到哪裡，無論手裡的是劍還是麥克風，王嘉爾都有著一樣的音樂夢。

▲王嘉爾推出同名中文單曲。（圖／澤山音樂提供）
▲王嘉爾推出同名中文單曲。（圖／澤山音樂提供）
而對於自己的家鄉，王嘉爾永遠有著那份眷戀。他在歌曲中特別提到，在韓國發展想吃家鄉菜的時候，他打聽到「建大地鐵2號線」的出口，在那裡聽到了熟悉的語言，吃了一頓簡單的炒飯，人在異鄉感受到記憶中的溫暖，心裡有無限的感動。

▲王嘉爾推出同名中文單曲。（圖／澤山音樂提供）
▲王嘉爾新歌講述從出道以來的心路歷程。（圖／澤山音樂提供）

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