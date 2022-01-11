庾澄慶突鬆口「會打老婆」　小S狠虧：難怪結2次婚

小S（徐熙娣）時隔7年，終於要回歸台灣電視螢光幕主持綜藝節目《小姐不熙娣》，主持的網路節目《熙娣想聊》開播後也掀起討論，繼來賓黃子佼、許瑋甯、賈靜雯後，這次音樂頑童庾澄慶（哈林）也前來踢館，還搞笑地說自己會「打老婆」，讓小S忍不住狠虧：「難怪你會結2次婚。」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-11 16:19:39｜2022-01-11 17:45:22
在釋出的最新預告中，小S一見到庾澄慶就奔放大唱他的代表作之一《熱情的沙漠》，才一開口就被哈林嗆：「你真是有夠厚臉皮！」2人進到超市便開始互虧，庾澄慶搞笑怒吼要打小S的頭，小S則驚訝地說：「你會打老婆？」庾澄慶還配合回應：「對！」小S接著就放大絕，自曝：「我的天哪！我以為只有我老公會家暴，難怪你會結2次婚。」說完就直接逃走。
除了犀利的吐槽之外，在本集的終極二選一單元中，小S出難題考庾澄慶：「如果可以再讓你結婚一次，你會選擇大S還是小S？」庾澄慶毫不猶豫地說：「我就算那邊爛掉，我也不選你們2個。」令小S相當不解，生氣、誇張的反應讓人捧腹大笑。
在本集節目中與庾澄慶見面，小S事前錄影喊話：「好久沒見到哈林哥了喔，因為我本來就非常崇拜他，而且我常常喝醉打給他，他都非常有耐心聽完我講一堆廢話，隔天還會問他一樣的事，他就會說，我昨天不是才跟你講過了嗎？我就覺得，他真的是一個大好人，好想要跟他見面聊聊喔！」透露2人私下就很常通電話、保持聯絡：「我跟哈林哥真的太熟了，我們在《熙娣想聊》裡的樣子，完全就是我們私下相處的真實模樣，哈林哥會一直鬧我，我也會弄回去，常常被彼此捉弄得哭笑不得。」