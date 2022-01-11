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蒐集10年！女教師愛拍月亮集結48色圍成圈　連NASA也驚嘆

▲義大利一名女教師花10年拍攝月亮以及太陽的顏色變化。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）
▲義大利一名女教師花10年拍攝月亮以及太陽的顏色變化。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 16:15:46

沒想到月亮有這麼多種變化啊！我們只知道月亮因為太陽照射的關係，會出現弦月、滿月等等變化，但是沒想到它竟然還有這麼多種「色澤」！國外一名女教師花了10年的時間拍攝各種月亮的照片，彙整之後網友看了都驚呼連連！

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▲瑪賽拉非常喜歡觀察天文現象，也會將其所見拍攝下來。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）
▲瑪賽拉非常喜歡觀察天文現象，也會將其所見拍攝下來。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）
這名義大利女子瑪賽拉Marcella Pace本身是一名小學老師，因為非常熱愛天文自然現象，她不只喜歡觀察，也會拍攝各種太陽、星星以及月亮的照片，就這樣默默地捕捉了10年。過去這一兩年因為因為疫情關係，瑪賽拉居家的時間變長，因此開始回顧她拍攝的舊照片，決定挑出自己拍攝過顏色最豐富的48張滿月照，按照顏色漸層排列成圓圈！

▲她將過去10年拍攝的滿月照片，依照被太陽反射呈現的色澤，以漸層方式排列成圓圈，也意外引起美國NASA的關注與分享。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）
▲她將過去10年拍攝的滿月照片，依照被太陽反射呈現的色澤，以漸層方式排列成圓圈，也意外引起美國NASA的關注與分享。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）
▲還有愛心形狀。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）
▲還有愛心形狀。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）
瑪賽拉表示這些滿月照片都是在月亮升起或是落下時，被太陽反射出不同的效果，自己也是透過長期觀察才發現，原來鏡頭下的滿月，竟然不只常見的白色或黃色，還有橘、紅、紫、藍等，因此瑪賽拉將這些不同顏色的月亮排列在一起，並將照片分享在IG上，沒想到竟然被美國NASA挑選分享，讓她一夕之間爆紅！

▲瑪賽拉不只觀察月亮，也拍下太陽在不同時間的變化。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）
▲瑪賽拉不只觀察月亮，也拍下太陽在不同時間的變化。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）
▲瑪賽拉表示自己花了10年的時間拍攝這些天文照片。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）
▲瑪賽拉表示自己花了10年的時間拍攝這些天文照片。（圖／IG帳號marcella_giulia_pace）
瑪賽拉也補充這些照片雖然使用不同的拍攝機器拍攝蒐集來的，但完全沒有利用photoshop去調過顏色，只是忠實地呈現當下拍到的情景。網友看了照片都忍不住驚嘆：「好像調色盤」、「超美的」、「平時都不知道月亮其實有這麼多顏色」、「這真是天文景觀的奧妙」。（編輯：陳珮瑜）


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