全球首例「豬心移植」救活人 美57歲病患術後表現良好
美國一名57歲男子班奈特（David Bennett）由於心力衰竭與心律不整，近期完成了全球首例的豬隻心臟移植，且術後3天患者情況良好。美國馬里蘭大學醫學中心的外科醫師葛瑞菲斯（Bartley Griffith）表示，這次手術代表人類離解決器官短缺問題又更近了一步，但也坦承無法預測接受豬心移植的病患能否長期存活。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-11 16:13:38｜2022-01-11 17:13:39
根據《美聯社》、《紐約時報》報導，這項器官移植手術是拯救班奈特生命的最後希望，接受移植手術的班奈特現年57歲，儘管不確定他長期存活的機率為何，但班奈特的兒子透露，班奈特如今不適合人類心臟移植，更在手術前放手一搏表示「要麼死、要麼動手術，而我想要活下去。我知道這算是姑且一試，但這也是我最後的選擇。」
報導指出，手術使用的豬隻心臟經過基因改造，細胞內一種導致排斥反應的醣在基改過程中遭到移除，當這個醫學史上首度成功將豬隻心臟移植到人體的手術完成後，已經過了7、8個小時，而術後三天的觀察結果都相當良好，班奈特完全可以自己呼吸，同時連接著心肺機來幫助新的心臟運作。
依據馬里蘭大學醫學中心的新聞稿指出，美國目前一天有17位民眾等待器官移植，等待名單上則有超過10萬人，過去這五年來，負責為班奈特執刀的醫師葛瑞菲斯已經嘗試將豬隻的心臟，移植到將近50隻狒狒的體內，最終才決定替班奈特進行這項手術，而此前班奈特就已接受植入了豬隻的心臟瓣膜約有10年。
目前解決器官短缺危機的選項之一是利用動物器官，而用豬心臟瓣膜更早已相當普遍，多年的實驗結果顯示，比起靈長類，豬隻除了較容易飼養外，牠們的器官還能在半年內發展成為人類器官的尺寸，不只豬心臟瓣膜被用來植入人體，豬的皮膚也能順利移植到燒燙傷病患身上。
接下來數周是關鍵恢復期，馬里蘭大學醫學團隊將仔細監測班奈特的狀況，班奈特的兒子向《美聯社》表示，儘管這項手術還有許多未知之處，父親是否能長久存活也不一定，但他們都清楚意識到手術的成功對於班奈特本人以及人類器官移植問題有多麼重要。