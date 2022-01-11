旅客入境前全面篩檢？柯文哲：每例都做成本太高了

防疫指揮中心昨（10）日宣布，只要是搭乘長程航班返國的旅客，入境前都要在機場完成PCR檢測，如果是陰性才能入境，若為陽性則直接由救護車送往醫院進行治療。而為了能夠有效降低境外移入可能的傳染破口，「全面PCR採檢」也在考量範圍內。對此台北市長柯文哲表示，每個歸國旅客現場全做PCR的成本太高了，「先把比較大的擋下來，然後看情況再做調整」。
記者丁上程／台北報導
2022-01-11 16:30:48
柯文哲強調，在飛機落地之前就進行採檢，然後馬上要有結果也不是那麼容易，「在航廈等採檢結果要等兩個鐘頭，那也要有地方可以暫時安置這些人。」柯文哲說，現階段中央從較長航班的先處理，先擋掉大宗的境外移入，看效果如何再來做決定，是相對比較妥當的戰書。
「要求在機場的每例旅客都要做採檢，成本太高了，而且設備什麼的都是問題。」柯文哲說，現階段境外移入的確診者，有68%左右的都是在機場第一次採檢時就呈現陽性反應，「這2/3如果能先去掉，然後剩下的真的不行再想下一步，且戰且走也是一個戰術。」
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