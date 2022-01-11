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旅客入境前全面篩檢？柯文哲：每例都做成本太高了

▲針對長程班機入境採檢一事，台北市長柯文哲表示，先按照現在的策略試試看，不行再想辦法，如果一下子要改成入境前全面採檢，恐怕成本跟設備都是問題。（圖／記者丁上程攝，2022.01.11）
▲針對長程班機入境採檢一事，台北市長柯文哲表示，先按照現在的策略試試看，不行再想辦法，如果一下子要改成入境前全面採檢，恐怕成本跟設備都是問題。（圖／記者丁上程攝，2022.01.11）

記者丁上程／台北報導

2022-01-11 16:30:48

防疫指揮中心昨（10）日宣布，只要是搭乘長程航班返國的旅客，入境前都要在機場完成PCR檢測，如果是陰性才能入境，若為陽性則直接由救護車送往醫院進行治療。而為了能夠有效降低境外移入可能的傳染破口，「全面PCR採檢」也在考量範圍內。對此台北市長柯文哲表示，每個歸國旅客現場全做PCR的成本太高了，「先把比較大的擋下來，然後看情況再做調整」。

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柯文哲強調，在飛機落地之前就進行採檢，然後馬上要有結果也不是那麼容易，「在航廈等採檢結果要等兩個鐘頭，那也要有地方可以暫時安置這些人。」柯文哲說，現階段中央從較長航班的先處理，先擋掉大宗的境外移入，看效果如何再來做決定，是相對比較妥當的戰書。

「要求在機場的每例旅客都要做採檢，成本太高了，而且設備什麼的都是問題。」柯文哲說，現階段境外移入的確診者，有68%左右的都是在機場第一次採檢時就呈現陽性反應，「這2/3如果能先去掉，然後剩下的真的不行再想下一步，且戰且走也是一個戰術。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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