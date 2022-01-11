學者示警這波本土「未來一週是關鍵」　籲重啟社區篩檢站

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詹長權示警，新增個案出現在不同場域，且都是有風險的場域，社區應提高警覺，至於是否會像去年五月，病例數快速增長，「要看未來一個禮拜」。
「網要撒的夠寬」，詹長權解釋，未來一週關鍵應加速篩檢，擴大篩檢量能，就能把社區中隱藏的個案找出來，建議中央應重新設立如去年五月建立的社區篩檢站，他進一步指出，新型變異株Omicron症狀與感冒症狀類似，常讓民眾難以區隔，政府可以要求有相關症狀民眾在就醫前或是到藥局買藥前就先進行篩檢，就可以早日找出感染者、減少病毒在醫療院所和人群之間傳播的風險。
「不要因為輕症就輕忽」，詹長權提醒，感染源頭可以掌握，就能比較快降低傳播風險，世界各國遇上新型變異株Omicron要有最壞打算，除了揪出傳染來源，也要快速、持續定期篩檢，民眾也應接種疫苗，能夠不染疫就不要染疫，以避免即使是感染輕症，但仍可能留下後遺症。
詹長權指出，目前檢驗「看起來是不太夠」，中央應調集全國的檢驗單位跟醫院加強檢驗，若是單日本土確診人數從兩位數增加至三位數，就要考慮緊縮防疫措施如禁止內用，甚至停班停課。
不過詹長權也說，寒假與春節即將到來，即使疫情在可控的情況下，要內用的民眾不論有無接種疫苗，都應出示陰性證明，最好還是當日陰性檢驗證明，就能安心用餐，但前提還是必須提高檢驗量能。
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