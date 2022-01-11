營所稅、證交稅大進補！去年稅收2.84兆、超徵4034億新高

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此外，12月貨物稅也較上年同月減少36億元、年減20.2%，其中車輛類減少21億元、年減26%，主因進口車稅額減少，油氣類減少11億元、年減14%，主因部分煉油設備歲修，出廠量減少。
不過，12月證交稅收有214億元，較上年同月增加15億元、年成長7.8%，主要是12月上市櫃股票平均每日成交值3765億元，較上年同月的3213億元成長17.18%。
至於去年全年稅收較上年大增4463億元，年成長18.6%，主要是營利事業所得稅、證交稅、營業稅及綜所稅增加所致。其中，營所稅增加2214億元，年增46.4%，主要是去年免辦暫繳的稅款回補，加上上市（櫃）公司獲利成長，使去年結算及暫繳申報自繳稅額增加所致。
值得注意的是，去年全年證交稅也大增1246億元，年成長82.7%，主要去年全年上市櫃股票平均每日成交值達4613億元，較上年2357億元成長95.71%。
而去年營業稅收亦較上年增加449億元、年增10.3%，主因國內產銷活動穩定，進口電子零組件、礦產品、基本金屬及其製品、化學品等稅額增加，以及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加之交互影響；綜所稅去年也增加210億元，年增4.2%，主因除盈餘分配所得扣繳稅款增加，還有因房地合一徵課所得稅及薪資所得扣繳稅款增加所致。
在土地增值稅部分，去年12月徵起件數6萬2766件，較上年同月減少4781件，年減7.1%，12月土地增值稅徵淨額105億元，較上年同月減16億元、年減13.3%。不過，去年累計土地增值稅徵起件數66萬5106 件，較上年增加2萬5147件，年增3.9%，全年實徵淨額1100億元，年減30億元、年減2.6%，主因去年有大額稅款入帳。
地價稅去年12月實徵淨額317億元，較上年同月減少38億元，年減10.8%，主因入帳時間差異，去年全年實徵淨額902億元，亦較上年減少15億元，年減1.6%)，主因去年開徵稅額減少及109年有大額補繳稅款入帳所致。
展望今年稅收，財政部認為隨我國發放五倍券、加碼券等刺激零售業營業額，經濟部統計顯示2021年前10月零售業營業額轉為正成長，百貨公司、餐飲業都已看到買氣回升，加上海運業、資訊業、科技業等年終獎金豐厚，民眾可支配所得增加，農曆春節前又是消費旺季，有望看到內需再升溫。