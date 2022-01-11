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無懼疫情！飯店圍爐宴依舊一位難求　零星退訂秒遞補

▲晶華酒店圍爐宴一位難求，民眾都希望能健康團員、過好年。（圖／業者提供）
▲晶華酒店圍爐宴一位難求，民眾都希望能健康團員、過好年。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-11 17:36:07

國內本土疫情持續延燒，從機場人員一直到本土家庭群聚，讓中央流行疫情指揮中心以及地方政府絲毫不敢鬆懈，今（11）日國內又新增70例COVID-19確定病例，分別為12例本土個案及58例境外移入，隨著農曆新年即將到來，目前也有不少民眾開始擔心外出用餐的安全疑慮，也讓這段時間飯店業者外帶年菜銷量明顯增加。不過大飯店的圍爐宴，目前還是取消訂單狀況並不多，多數還是維持額滿狀態。業者表示，雖偶有零星取消情況，但也秒殺候補接替，並未有大規模退訂潮。

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過去圍爐宴的大熱門晶華酒店，旗下各餐廳也接連端出豐盛的饗宴，1月31日(除夕)當天已經全數滿額預訂，少數民眾因為疫情取消的，也以秒殺的速度候補接替，顯示雖然國內疫情升溫，但民眾對於過節的氛圍還是相當重視。晶華強調會以最高防疫規格嚴正以待，希望讓民眾安全圍爐，開心過好年。

台北文華東方酒店也表示，目前沒有看到有任何更動的狀況，圍爐宴早在兩個月前、11月中就預訂額滿，雖然國內有本土個案，但是目前飯店還是維持訂滿的狀況。另外，六福旗下的粵亮廣式料理及宴會廳，目前預訂狀況也超過8成，不少民眾還是希望能夠到飯店好好享受圍爐宴。

板橋希爾頓酒店透露，因應疫情年菜外賣確實預定電話有變多，但是目前圍爐宴只有一組轉年菜外帶，以及少數訂席做延期。士林萬麗酒店也表示，目前還沒有出現任何圍爐宴退訂的情況，相關訂席仍舊維持全滿狀態，士林萬麗酒店中餐廳「萬麗軒」和宴會廳除夕圍爐宴，先前開放預訂不到1個月，就已經全數額滿，業者也趁勝追擊，搶攻年菜外帶市場，推「福虎生風」外帶常溫年菜。

國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店、和逸飯店‧桃園館與高雄中山館，春節圍爐宴訂席狀況目前也是沒有受到影響，僅有幾組客人來電了解飯店目前防疫措施，另外觀察到桃園館逸薈軒外帶年菜近日詢問度大幅提升，帶動相關業績成長。集團旗下飯店餐廳嚴謹落實防疫政策，全面實施實聯制，加強清潔消毒頻率每小時以酒精擦拭，採取梅花座、桌面放置透明隔板並拉開桌距保持社交距離。

福華大飯店也表示，目前除夕的訂席幾乎都是滿的，雖然近期疫情有升溫，但會密切關注疫情走勢並加強各種應變措施，緊跟相關防疫政策，若有必要，也會於第一時間啟動替代方案。

▲士林萬麗酒店推「福虎生風」外帶常溫年菜。（圖／業者提供）
▲士林萬麗酒店推「福虎生風」外帶常溫年菜。（圖／業者提供）

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