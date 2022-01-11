無懼疫情！飯店圍爐宴依舊一位難求　零星退訂秒遞補

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台北文華東方酒店也表示，目前沒有看到有任何更動的狀況，圍爐宴早在兩個月前、11月中就預訂額滿，雖然國內有本土個案，但是目前飯店還是維持訂滿的狀況。另外，六福旗下的粵亮廣式料理及宴會廳，目前預訂狀況也超過8成，不少民眾還是希望能夠到飯店好好享受圍爐宴。
板橋希爾頓酒店透露，因應疫情年菜外賣確實預定電話有變多，但是目前圍爐宴只有一組轉年菜外帶，以及少數訂席做延期。士林萬麗酒店也表示，目前還沒有出現任何圍爐宴退訂的情況，相關訂席仍舊維持全滿狀態，士林萬麗酒店中餐廳「萬麗軒」和宴會廳除夕圍爐宴，先前開放預訂不到1個月，就已經全數額滿，業者也趁勝追擊，搶攻年菜外帶市場，推「福虎生風」外帶常溫年菜。
國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店、和逸飯店‧桃園館與高雄中山館，春節圍爐宴訂席狀況目前也是沒有受到影響，僅有幾組客人來電了解飯店目前防疫措施，另外觀察到桃園館逸薈軒外帶年菜近日詢問度大幅提升，帶動相關業績成長。集團旗下飯店餐廳嚴謹落實防疫政策，全面實施實聯制，加強清潔消毒頻率每小時以酒精擦拭，採取梅花座、桌面放置透明隔板並拉開桌距保持社交距離。
福華大飯店也表示，目前除夕的訂席幾乎都是滿的，雖然近期疫情有升溫，但會密切關注疫情走勢並加強各種應變措施，緊跟相關防疫政策，若有必要，也會於第一時間啟動替代方案。