印尼網紅直播邀同鄉移工打疫苗　吸引逾百人踴躍施打

《四方報》報導，面對近日Omicron變種病毒來勢洶洶，境外移入及本土個案大幅增加，為強化疫苗覆蓋率，提升境內民眾安全，內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊、服務站與基隆市政府衛生局、社會處及民間團體等合作，於1月10日下午，在基隆市立醫院開設外來人口疫苗專診，以「不限身分、隨到隨打」方式，為新住民、外籍移工、失聯移工等對象擴大疫苗接種服務。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-11 18:19:02
移民署基隆市專勤隊及服務站透過NGO團體宣導施打疫苗，所提出的「不通報、不查處、不收費、不管制」四不政策，逐漸獲得失聯移工的信任，每天都有協助施打疫苗的成效；專勤隊與服務站趁勝追擊，再與衛生局合作，開設外來人口新冠疫苗專診，提供第1、2劑疫苗接種；除此之外專勤隊為了號召更多人打疫苗，還透過印尼籍網紅玉珊的協助，以直播方式邀在臺同鄉勇敢施打疫苗，成效斐然。
當日逾百名外來人口現身施打，其中菲律賓籍尤莉表示，她是聽到教會的宣傳，相約5人特地從臺北搭車來接種，原本擔心受怕，但在出火車站時看到特製的標語、現場還有同鄉通譯人員親切解說，著實卸下心防，完全能感受到工作人員的用心。另外基隆拖網協會理事長陳傳文也號召八斗子漁港、新北野柳漁港船主響應這次活動，開著廂型車接送移工施打疫苗。
基隆市專勤隊隊長吳鈞城表示，移民署推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗」專案，呼籲逾期在臺人士，安心出面接種疫苗，專案將至111年1月底截止，專勤隊與服務站將會以細心、貼心的方式，提供最周全的服務，讓新住民及移工朋友們感受基隆的溫暖與善意，建構臺灣頭防疫拼圖，讓大家安心過好年。