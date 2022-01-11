春聯Q版邁邁逗「虎」趣　高雄虎年紅包超喜氣

高雄今（11）日正式發布虎年春聯及兩款新春小紅包，春聯延請高雄出身的書法家於同生，為家鄉高雄創作題字「人壽年豐」，此外還有「家有虎（ㄈㄨˊ）氣」小春聯，春聯及小春聯上面還有Q版的市長陳其邁逗貓（虎）的可愛圖案，而可愛的小紅包則有兩款，教育局款將送給提前發送幼兒園、國小學童，經發局款將視疫情在各大商圈發放。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-11 17:36:25｜2022-01-11 17:39:00
高雄市長陳其邁表示「人壽年豐」春聯由曾獲中山藝術獎首獎、全國美術金牌獎的知名書法家於同生為家鄉創作題字，「人壽年豐」意喻「人享長壽，農作豐收」，做為市長對市民的祝福，祈求新的一年「人長壽、慶豐收」；斗方春聯「福虎生風」則由胡復容設計師所創作，創作理念代表嶄新的2022年，以充滿朝氣的咬錢虎虎爺向大家拜年，福虎生風（豐）。
教育局繽紛童趣的壬寅虎年紅包，打開二O二二高雄地圖，會有象徵一元復始的一元硬幣。完全展開紅包後，虎頭延伸出高雄著名景點蓮池潭中的老虎塔，牌坊題字虎年吉祥話「虎福臨門」。另一面則為春聯樣式，花象徵花開富貴、桔象徵大吉大利、元寶象徵財源滾滾。隨附一條紅色緞帶，可綁在圓弧切口處，搖身一變馬上變成為可愛吊飾，祝福新的一年是平安健康的喜樂年。
經發局款虎年小紅包則由林建文設計師所創作，預計將配合商圈活動提供民眾索取，創作主視覺以福虎魅力四射的構圖，搭配高雄市花木棉花點綴為襯底裝飾，迎接朝氣新春；「福氣啦」代表熱情的高雄本色，勇於接受挑戰、追求蛻變，背面對摺將「福虎生運」含蘊其中，祈福市民拆展的瞬間，福運綻開，福氣自來。
「人壽年豐」春聯自1月14日本周五起於市府四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送；Q版與斗方春聯透過可愛插圖，讓不同年齡層大小朋友收藏，分別放置於觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點等場域，包括高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園等，提供民眾自由索取，索完為止。