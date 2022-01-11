疫情打亂尾牙旺季？餐飲集團透露桃園已有3成大單退訂
近期國內疫情拉緊報，隨著本土確診案例數增加，各地已加緊防疫規範強化的相關措施。突然其來的確診案例增加打亂了尾牙旺季，目前案例足跡較多的桃園地區，似乎逐漸浮現聚餐圍爐退訂潮！掌握各大餐廳市況曝光，少數店家上週末的確遇到桃園地區客人取消訂位，也有接到少部分預計舉辦尾牙活動的公司行號，考慮延期的需求，而台北地區方面目前各大餐飲集團都沒有太明顯影響。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-11 18:45:45
供應頂級燒肉、火鍋類等8個餐廳品牌的乾杯集團表示：「上週開始出現本土確診案例，集團旗下桃園地區的店鋪於上週末約有3成大組客人取消訂位。」另外也證實有接到少部分預計舉辦尾牙活動的公司行號，來電表示延期的需求。緊接著月底開始農曆年假，乾杯集團表示將隨時關注疫情狀況，並以最高防疫規格因應，包含員工全程配戴口罩、定時測量體溫、酒精消毒，每桌客人用餐結束，桌面進行酒精消毒等防疫措施。
台灣連鎖餐飲集團龍頭王品表示，目前沒有太大影響，強調自有一套「安心專案」，確實落實各項防疫措施，不僅確保同仁安全，也提供顧客安心的用餐環境。
旗下擁有7大餐廳品牌的瓦城泰統集團表示，目前沒有明顯影響，集團稟持安心餐廳高標準，會以最高標準防疫，提供消費者安心用餐環境。
企業旗下擁有6個餐飲品牌、全台總計超過40家營業據點的三澧企業回覆，因為旗下品牌餐廳都適用於小型聚餐類型，所以目前沒有退訂潮影響。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。