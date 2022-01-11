馬斯克「不塞車隧道」還是塞了？白茫茫狹窄隧道讓人心慌
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在2016年成立了「無聊公司」Boring Company，其中Boring不只代表無聊，也有鑽洞的意思，Boring Company實際上就是一間隧道建設公司。起因於當年馬斯克實在受不了洛杉磯嚴重的交通堵塞，在某一次塞車中，他怒發Twitter決定要開挖一條「不塞車隧道」。其中一條隧道正是去年5月底正式啟用的「拉斯維加斯會議中心環線」（LVCC Loop），在今年CES期間吸引許多參展者搭乘體驗，沒想到竟連「不塞車隧道」都出現塞車畫面，引發網路熱議。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-11 17:50:52
日前剛在美國拉斯維加斯落幕的國際消費電子展(CES)，雖然受到疫情影響，但還是有來自世界各國的業內人士參展。CES展期間一大意外亮點，竟是去年完工啟用的拉斯維加斯會議中心環線（LVCC Loop），由特斯拉執行長馬斯克旗下「無聊公司」Boring Company所建造，吸引許多國外媒體前往體驗絕不塞車的感覺，沒想到竟拍到疑似塞車的畫面，在網路上引起討論。
拉斯維加斯會議中心環線（LVCC Loop）長度約1.29公里，共有兩條隧道，全部只有3個停靠站，分別是位於地面上的起點與終點，以及位於地表下9.1公尺、與隧道一樣深的的中途停靠站。在這條隧道中，特斯拉電動車將可快速通行，約可維持64公里的時速，免去塞車等紅燈等問題。
據Boring Company官網資料顯示，在CES 2022期間，LVCC Loop將擴增使用到70 輛汽車來運送與會者，原先步行要45分鐘的路程，全程平均乘坐時間將不到2分鐘，上車等待時間則平均不到15秒。
國外網友近日在YouTube貼出試乘影片，起初LVCC環線都很順暢運作，但在接近中途停靠站時，開始出現一排特拉斯電動車「微塞車」的畫面，車速被壓低到每小時不到10公里，全程搭乘約花了3.5分鐘。不過也有其他討論提及，「微塞車」狀況並非常態，推估與當時其中一個隧道出口暫時關閉有關。
該則體驗影片在Reddit和Twitter引發熱議，網友認為一路看起來白茫茫的狹窄隧道「有點可怕」，還有人稱是「死亡陷阱」，質疑萬一在隧道中發生意外，例如遇到車禍或火災該如何逃生。根據Boring Company網站顯示，LVCC Loop系統有設置緊急出口、火災偵測系統和消防系統等，並非沒有任何安全措施。