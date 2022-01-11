陳松勇遭指和看護「關係不單純」 影后出面喊話白冰冰
金馬影帝陳松勇去年12月17日離世，無妻無子的他生前病痛不斷，一直都是印尼看護Yule貼身照顧，2人情同父女，陳松勇更在遺囑中交代遺產會分200萬給Yule。但沒想到名嘴王瑞德日前在《新聞挖挖哇》中爆料，白冰冰曾暗示陳松勇和Yule關係不單純，不只讓白冰冰氣到在臉書上喊冤，曾和陳松勇合作過的亞太影展影后張榕容也在臉書上要王瑞德「擁有更多的心」。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-11 17:42:43
張榕容在臉書上喊話白冰冰，表示自己很敬佩她，隨後表示：「敬佩松勇伯怹。希望無名的嘴巴能擁有更多的心。人生艱辛，望良善長存。」去年陳松勇過世時，張榕容也有在臉書上發文哀悼，「謝謝您所有的教誨、謝謝您請我吃飯、謝謝您花時間唸唸我、謝謝您眼睛看不清讓我給您讀劇本、扶您上下樓，謝謝您偶爾賞我一兩杯高粱，讓我有跟您敲杯的機會，謝謝您讓我當面聽到您的訐譙語錄，謝謝您帶給我的一切美好。」
這件鬧劇起因是白冰冰曾在節目上聊到，有些行動不變的病人會靠刺激鼠蹊部或下體進行復健，還表示聽說陳松勇生前也嘗試過，雖然並未提及印尼看護Yule，但卻有其他人捕風捉影覺得白冰冰意有所指。當時有記者詢問陳松勇回應，他駁斥此事，表示只有手腳按摩，而且跟Yule情同父女，根本不可能有性衝動。王瑞德日前在《新聞挖挖哇》重提此事，讓白冰冰相當不滿，在臉書上澄清：「陳松勇是我的前輩兼鄰居，好幾年前，我看他孤家寡人，連續三年除夕夜請他到家中來圍爐，我也常去他家探望他，後來大家都忙，也就沒有繼續關心，但我們感情良好，不容惡意誣衊！」還表示後來大家都很忙，所以和陳松勇也很少聯絡，更沒有看過Yule，「她照顧陳松勇大哥這麼多年，大哥臨終遺囑，願意感謝她200萬元整，這是表達他對看護的多年照顧之情，這是一段佳話！為何要無事生非？」