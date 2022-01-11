「移工變移民」快了 許銘春：評估報告最慢3月送政院
《四方報》報導，疫情下大缺工讓產業叫苦連天，立委林岱樺邀集高雄市大發工業區於昨（10）日召開外勞政策座談會，包括大發工業區協進會理事長劉正光及多家代表皆出面大吐缺工苦水，勞動部長許銘春也到場聆聽業者心聲。許銘春在會中提到，勞動部推動「移工變移民」政策，最慢三月底會將評估報告呈報行政院。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-11 18:18:24
在會中，有業者指出，移工訓練多年後經驗已算相當豐富，卻受限於我國政策，工作滿一定年限就必須返國，雇主又得重新訓練新進移工，希望政府加速推動移工變移民政策。立委林岱樺也指出，營建業去年比前年需工量增約20%，搶工情形嚴重，政府應評估少子化、高齡化及台灣經濟發展狀況，正視未來需投入的就業人口數量，提出措施補足中、長期勞動力缺口，在本勞不足情況下，適時提高移工比例上限。
針對移工變移民的政策，許銘春坦言，讓移工一輩子當「客工」確實不符合人權，但強調相關修法有難度，目前傾向透過「中間人力技術計畫」解決，讓移工可以轉換身份以延長在台年限、取得永居資格，最慢三月底會將評估報告呈報行政院。不過她也提醒業者，儘管缺工是少子化人口結構轉變造成，企業仍應適度調高勞動條件才能留住人才，移工政策只能以補充為原則，企業仍應以本國勞工為優先。
勞動部去年底透露，因應台灣少子化、缺工之環境，預計今年將推出「移工變移民」政策，初步規劃在台工作滿6年以上的移工，符合一定技術與薪資門檻後，可以申請留台，轉換為中階技術人力；之後再工作5年就可申請永久居留。目前在台工作滿6年的外籍移工大約有18萬人，政策上路後將有望初步受惠。