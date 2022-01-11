日本進攻搶東協數位人才！盼5年爭取5萬人到日企工作
《四方報》報導，隨著東協國家逐漸崛起，各國爭相進軍佈局東南亞市場，並著手搶人才，日本政府希望透過協助企業徵才活動維持日企競爭力，於未來5年爭取5萬名東協人才投入日企工作。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-11 18:17:50
日本放送協會（NHK）報導指出，日本經濟產業大臣萩生田光展開印尼、新加坡和泰國等東協國家之訪問行程，與相關經濟首長對談協商，擬協助東協國家數位領域等人才到日本企業任職。萩生田昨（10）日在印尼智庫主辦的講座進行演講時談及人才招募，表示日本政府計畫協助日本企業舉辦徵才講座，或透過線上提供實習機會，期盼在未來5年吸引5萬名東協人才投入日本數位科技領域工作。
越媒報導並指出，萩生田光在講座中也提及，日本將持續投資東協國家、協助其成為全球產業鏈的重要核心並拓展吸引力，以穩固日本經濟韌性。報導稱，日本過去已經投入3億美元協助92間企業的投資計畫，今年預計將持續協助，並將投入900萬美元重點推廣數位化供應鏈管理。此外，日本政府針對軟、硬體建設投資也將持續進行，並將投入資金鼓勵日商與東協企業合作結盟。
自2018年中美貿易戰開打，再加上2020年疫情爆發後全球產業鏈洗牌、中國長期存在的資安疑慮等因素，基於分散運營風險及降低成本等考量，不少國際企業於近幾年紛紛出走中國轉往東南亞投資發展。隨著東協逐漸崛起，預計未來將有望取代中國成為世界工廠，東南亞語系人才也成為市場熱門，包括台灣近年來也大推新南向政策，試圖深化與東南亞國家之經濟、文化聯繫，推動國中小新住民母語課程、積極招收東南亞留學生等。