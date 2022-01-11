環團控強迫漁工勞動　漁業署：非台籍船也無管轄權

英國環境正義基金會去年向漁業署控訴「Wasana NO.66」漁船經營者疑有扣留漁工薪資、簽約時妨礙漁工確認內容及言語暴力等情形，不過漁業署經調查後，今（11）日表示，該船為斯里蘭卡籍漁船，非由台灣人經營，台灣也並無管轄權限，將請外交部協助轉知斯里蘭卡政府進行調查。
記者許若茵／台北報導
2022-01-11 18:13:34
去年10月，漁業署接獲英國環境正義基金會（Environmental Justice Foundation, EJF）函送報告，指控「Wasana NO.66」漁船經營者疑有扣留船員薪資、船員僱用期間疑有遭受簽約時妨礙漁工確認內容、被要求支付保證金、被迫做義務外之工作、肢體及言語暴力、不適當食物及飲水、休息時數不足等疑似強迫勞動情形。
漁業署今回應，經調查後，確認該船為斯里蘭卡籍漁船，非由台灣人經營的外國籍漁船，台灣並無管轄權限，該船前為台灣人所投資經營的巴拿馬籍漁船，原船名為「Chun Kuo 66（中國66號）」，已於108年1月間出售並廢止原投資經營許可，該船籍目前登記在斯里蘭卡。
漁業署進一步指出，另經比對EJF提供資料，受訪船員僱用區間在108年9月至109年11月間，已非屬台灣人經營投資期間登船僱用，且自108年迄今均無進入台灣港口紀錄，但基於維護人權普世價值，已請外交部協助轉知斯里蘭卡政府進行調查，並請EJF持續洽斯里蘭卡瞭解查處情形，以共同守護漁業人權。
漁業署強調，台灣身為國際一員，遵守國際勞工組織「漁業工作公約」規範，在收到對船員勞動條件相關申訴，秉勿枉勿縱，依公約進行調查瞭解。另為加速調查，保障船員權益，期盼關心外籍船員人權的團體、人員，提出指控相關危害船員權益行為時，能提供具體明確事證，台灣將持續與國際社會共同守護漁業人權。