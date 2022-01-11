消基會抽查18件火鍋豬肉片　竟有3成產地標示不合格

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而消基會這項調查是在去年9、10月間，在台北、新北、桃園、台中、台南及高雄等六都購買，其中6件為連鎖涮涮鍋餐廳（簡易包裝）、3件透過網路平台購買（有包裝），其餘9件於實體店面購買（含包裝及散裝）。依據《包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定》均須標示豬肉及豬可食部位原料之原產地，但檢查後有5件未標示產地，「豬肉片（億品鍋）」、「豬肉（順興肉鋪）」、「梅花豬肉（小明肉品）」、「梅花豬肉片」及「豬肉片（長勝紘）」。此外另有1件包裝樣品未標示廠商資料，為好市多販售的「進口豬頰肉火鍋片」，都不符合《食品安全衛生管理法》。
《消費者報導》雜誌發行人胡峰賓指出，18件樣本中竟然有高達6件是不合格的，顯然國內豬肉食品的標示不合格比例相當的高。上述6件未依《食品安全衛生管理法》第22條規定標示者，得處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
另一方面，雖然這次抽驗的豬肉片中都沒有檢出萊克多巴胺，但國內公布的的殘留限量標準單位為ppm，和國際食品法典委員會（CODEX）公布的ppb單位不同，恐怕會影響到殘留合格與否的判定。消基會董事麥富德舉例，如果樣本有14ppb，在CODEX的標準是不合格的，但是到了台灣，因為檢驗取的有效數字是到小數點後第二位，前面的樣本0.014ppm會變成0.01ppm，這樣子反而變成合格產品！
因此消基會建議政府，食安首重源頭管理，除了產地標示，為使消費者安心選購，建議對於飼養中有使用萊克多巴胺的進口豬肉產品，應強制標示「飼養中有使用萊克多巴胺」，權責單位應定期公布市售豬肉產品動物用藥殘留抽驗結果，提供消費者選購參考。