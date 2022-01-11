COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

消基會抽查18件火鍋豬肉片　竟有3成產地標示不合格

▲消基會抽驗市售豬肉片，竟有3成樣品標示不合格。（圖／消基會提供）
▲消基會抽驗市售豬肉片，竟有3成樣品標示不合格。（圖／消基會提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-01-11 18:21:04

進入冬季許多人愛吃火鍋，豬肉片絕對是餐桌上重要的食材，消基會今（11）日公布市售豬肉樣品檢測結果，以「涮涮鍋餐廳裡調理的豬肉片」、「市面冷凍肉片」或「未標示產地的豬肉片」為採樣標的，抽驗18件樣本中，雖然都未驗出萊克多巴胺，但有6件未依照《食安法》規定標示原產地等資訊，不合格率達到3成，消基會批評，產地標示不明很容易造成管理上的漏洞，提醒消費者應選購符合原產地標示規定或國產豬肉，購買豬肉加工品也應注意成分中豬肉來源相關產地標示，再考慮是否購買。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據據主管機關的公開資訊，自2021年1月至10月中旬，美國豬肉進口已將近1800公噸，其他包括豬肝、豬腎、豬其他可食部位也超過2000公噸，但開放進口至今，在市面上仍找不到有標示產地為「美國」的豬肉產品，農委會的說法是，這些進口豬肉相關產品直接流向加工品區，所以消費者在市面上仍難以發現。

而消基會這項調查是在去年9、10月間，在台北、新北、桃園、台中、台南及高雄等六都購買，其中6件為連鎖涮涮鍋餐廳（簡易包裝）、3件透過網路平台購買（有包裝），其餘9件於實體店面購買（含包裝及散裝）。依據《包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定》均須標示豬肉及豬可食部位原料之原產地，但檢查後有5件未標示產地，「豬肉片（億品鍋）」、「豬肉（順興肉鋪）」、「梅花豬肉（小明肉品）」、「梅花豬肉片」及「豬肉片（長勝紘）」。此外另有1件包裝樣品未標示廠商資料，為好市多販售的「進口豬頰肉火鍋片」，都不符合《食品安全衛生管理法》。

《消費者報導》雜誌發行人胡峰賓指出，18件樣本中竟然有高達6件是不合格的，顯然國內豬肉食品的標示不合格比例相當的高。上述6件未依《食品安全衛生管理法》第22條規定標示者，得處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另一方面，雖然這次抽驗的豬肉片中都沒有檢出萊克多巴胺，但國內公布的的殘留限量標準單位為ppm，和國際食品法典委員會（CODEX）公布的ppb單位不同，恐怕會影響到殘留合格與否的判定。消基會董事麥富德舉例，如果樣本有14ppb，在CODEX的標準是不合格的，但是到了台灣，因為檢驗取的有效數字是到小數點後第二位，前面的樣本0.014ppm會變成0.01ppm，這樣子反而變成合格產品！

因此消基會建議政府，食安首重源頭管理，除了產地標示，為使消費者安心選購，建議對於飼養中有使用萊克多巴胺的進口豬肉產品，應強制標示「飼養中有使用萊克多巴胺」，權責單位應定期公布市售豬肉產品動物用藥殘留抽驗結果，提供消費者選購參考。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀