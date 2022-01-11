隔離賠10萬！和泰產防疫保單今晚6點下架 下周推新方案
國內本土疫情又燒起來，也讓防疫保單再度熱賣，尤其和泰產險推出「補償型防疫保單」，強調保費只要895元，投保期間接到政府開立的隔離通知，就可獲得10萬元補償，再度引發投保熱潮，但考量風險胃納量，並希望讓更多有需求客戶可以買到保障，這張保單只賣到今（11）日下午6時，也導致官網從下午就開始塞車當機，資訊人員持續搶修中。和泰產險表示，在條款不變、適度調整保額之下，預計下周一會推出新防疫保單專案。
記者顏真真/台北報導
2022-01-11 18:28:06｜2022-01-11 18:56:36
面對新冠肺炎新變種病毒Omicron來勢來勢洶洶，和泰產險也將防疫保單再升級，今年1月1日推出「新疫點零補償型專案」，提高了隔離補償的保額。保險期間內，若接獲政府開立的隔離通知，即可獲得10萬元的定額補償，保額為目前業界最高，若不幸確診染疫，則可獲得5萬元的補償保險金，而且強調，不分職業、性別、年齡單一費率，保費僅需895元，外國人也能保，但目前僅提供網路投保，民眾於線上填妥投保資料，待審核通過後，午夜12時立即生效。
由於近來國內新冠肺炎本土疫情再度燒起來，也讓和泰產險這張一隔離就可獲10萬元補償的「防疫保單」也熱起來，目前網路投保件數約2萬件，但因考量風險胃納量，和泰險產公告這張保單於今日下午6時下架，也導致今日和泰產險官網從下周就塞車當機，資訊人員持續搶修中。
根據和泰產險的說法，除考量風險胃納，還有就是要讓更多有需求的人也可買到保障，因此今日下午6時商品下架，將在條款不變、保額調整之一下，預計於下周一（1/17）再推出新防疫保單專案，目前規畫保額可能調整為3萬至5萬元，方案還在研議中。
不過，市場傳出和泰產險是因金管會關切才緊急下架保單，金管會保險局副局長張玉煇今日則表示，並沒有請公司到局說明，一向鼓勵保險業者開發多元保險商品滿足民眾保險需求，只是保險業者進行商品開發時，需進行完善風險控管規劃及審視費率合理性，以確保公司清償能力、健全經營及維護消費者權益。
他說，保險局目前尚未接獲和泰產報送相關資料，待收到資料，會依照相關規定審查，檢視公司送審的防疫保單隔離費用補償金額是否合理、公司風險管理機制是否有效、商品費率是否合理等，都是商品審查重點。至於金管會到底有沒有致電關切？張玉煇說，保險局只有了解公司此張防疫保單送審程序，後續待業者送審，會再進一步了解業者如何計算隔離費用、風險管理和商品費率等，但審查也不只侷限這3個重點。