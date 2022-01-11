王瑞德反擊喊告！提陳松勇惹議　白冰冰痛批「含血噴人」

金馬影帝陳松勇去年病逝，生平軼事成為談話性節目話題，名嘴王瑞德在《新聞挖挖哇》聊到白冰冰曾說陳松勇中風後，曾利用刺激鼠蹊部復健，儘管強調應是朋友之間開玩笑，但節目內容發酵後，被傳成「白冰冰爆料陳松勇跟印傭關係不單純」，綜藝一姐白冰冰今（11）日砲轟節目不可「含血噴人」，王瑞德也成眾矢之的，他在臉書回應，沒有惡意捏造攻擊冰冰姐，「不分青紅皂白留言駡我的人，不囉嗦，我直接提告！」





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▲王瑞德重指白冰冰聊到按摩鼠蹊部有助於復健。（圖／翻攝新聞哇哇挖YouTube）

▲《新聞哇哇挖》宣傳時即以「白冰冰爆料外傭父女情不單純」為噱頭，難怪她會氣到不行。（圖／翻攝新聞哇哇挖FB）

王瑞德在臉書貼出截圖，還原當年現場，是林佳儀3年前在綜藝節目《冰冰show》，透露弟弟吸入乾冰腦部受損，白冰冰心疼晚輩照顧家人不易，提議按摩鼠蹊部刺激神經，或許能有喚醒病人甦醒的奇蹟，豪氣說願意幫忙出錢，也提及聽說過陳松勇用過此法，但話語間並未談到Yule。





王瑞德去年12月29日在《新聞挖挖哇》重提此事，也透露坊間有「手天使」，幫助病人抒發性慾，節目粉絲團即以標題「狠戳陳松勇痛處？白冰冰爆料外傭父女情不單純？」大肆作為宣傳，導致白冰冰被網友罵翻，氣得她深夜難眠，凌晨發表3點聲明，感覺被鄭弘儀與王瑞德欺負，揚言保留法律追訴權。





王瑞德今緩頰說，只是忠實呈現當年事件，「我從頭到尾沒有說陳松勇大哥和印傭關係不尋常，他們就是情同父女，網媒小編下標莫名其妙，批評的人有看過我說的內容嗎？我在4分多鐘的發言中，也沒有說過白冰冰說印尼外傭曾替中風的陳松勇自慰」，強調沒有惡意攻擊白冰冰，有段時間還常上她的節目《冰火五重天》。他強調「我沒有胡說八道，更沒有造謠，法律和道德的分寸我非常清楚！」聲稱過去3年提告千人，經驗非常豐富，對於網友惡意留言批評，會比照顏寬恆告到底。



